Wanda Nara e il dramma della malattia: "Una svolta improvvisa, ho avuto i pensieri più brutti" La showgirl e procuratrice calcistica ha parlato per la prima volta della diagnosi di leucemia ricevuta la scorsa estate: "Cerco di vivere con la stessa forza".

Mancano poco più di 24 ore al suo debutto a Ballando con le Stelle, al via su Rai 1 nella prima serata del 21 ottobre. E, prima di scendere in pista, Wanda Nara ha raccontato le sue emozioni in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. In particolare, oltre alla sua nuova esperienza come ballerina, la showgirl argentina ha parlato della sua malattia, e di come la diagnosi ricevuta alcuni mesi fa abbia completamente stravolto la sua vita.

Wanda Nara racconta la malattia

Fino ad ora, Wanda Nara aveva voluto mantenere il massimo riserbo in merito alla sua malattia, ma oggi ha deciso di parlarne e di raccontare come sta la sua vita è cambiata dopo la diagnosi. Era estate quando la showgirl e procuratrice calcistica ha scoperto di essere affetta dalla leucemia. Una notizia che, ovviamente, nessuno si aspettava, e che è arrivata come un fulmine a ciel sereno: "È stata una svolta totalmente imprevista. Sto cercando di vivere con la stessa forza di prima, valorizzando ogni giorno la vita", ha raccontato al Corriere della Sera. "Pensavo da sempre che niente conta più della salute, ora, ovviamente, di più. E voglio stare con la gente che amo, non farmi problemi per cavolate, quella è la cosa più importante". Come lei stessa ha rivelato, la sola forza che le permette di andare avanti sempre a testa alta è la sua famiglia, nonostante all’inizio lo shock sia stato talmente grande da bloccarla: "Dopo l’esito sono stata ferma un paio di giorni. Ho dovuto capire la situazione. Ora cerco di viverla valorizzando di più ogni attimo della mia vita", ha raccontato. "Ho avuto i pensieri più brutti, soprattutto da mamma. Ma è anche il motivo che mi ha fatto reagire in fretta: sento di essere il motore della mia famiglia, se cado io cadono tutti, tipo domino".

Per affrontare un momento così difficile e delicato, Wanda Nara ha potuto contare anche sulla sua fede: "Credo molto in Dio e penso che questo sia quello che tocca a me. Mi piace prendermi cura della mia famiglia enorme e va bene se tutti si appoggiano a me". Nonostante la malattia, la showgirl ha deciso di riprendere il mano la propria vita e mettersi in gioco partecipando a Ballando con le Stelle, dopo un corteggiamento durato molti anni da parte di Milly Carlucci. "Volevo fare Ballando ed eccomi qui. Ora l’unica cosa che mi manca è recitare in un film. Sogno un ruolo drammatico. Vorrei mi vedessero in un’altra veste".

