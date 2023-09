Vittoria Ceretti bacia Di Caprio (ma trema per la "maledizione" dei 25) La modella e il divo sono stati paparazzati in un night club di Ibiza, intenti a scambiarsi dolci effusioni. Gli scatti confermano i rumors sulla loro love story.

A questo punto è (quasi) ufficiale. Vittoria Ceretti sarebbe la nuova, bellissima fiamma di Leonardo Di Caprio. La conferma definitiva arriverebbe da Ibiza, dove i due sono stati "paparazzati" in atteggiamenti intimi, mentre si baciavano in un noto locale dell’isola. I rumors sulla coppia erano iniziati già a metà agosto, quando l’attore premio Oscar e la supermodella italiana erano stati "pizzicati" per le strade di Los Angeles, intenti a godersi un gelato insieme. E ora la relazione sembra ufficiale, anche se sulla Ceretti incombe già la famosa "maledizione dei 25", dato che compirà 26 anni tra pochi mesi. Ecco tutta la storia.

Il bacio tra Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti

A metà agosto, Vittoria Ceretti e Leonardo Di Caprio erano stati avvistati insieme, a Los Angeles, mentre si godevano un gelato in compagnia. Tanto era bastato per far scattare il gossip dell’estate, anche se in quel momento il divo americano veniva ancora accostato a Gigi Hadid, altra supermodella (tra l’altro amica della Ceretti).

Ora però la relazione tra Di Caprio e Vittoria sembra davvero ufficiale. Perché di recente i due sono stati colti "in flagrante", durante una serata di divertimento a Ibiza. Alcune foto diffuse dal DailyMail li ritraggono infatti all’interno del night club "Hi Ibiza", mentre si baciano appassionatamente, convinti di non essere visti.

Vittoria Ceretti, a dire la verità, sarebbe ancora ufficialmente sposata con il dj Matteo Milleri. Nessun annuncio di divorzio è arrivato, per il momento. Ma se le foto di Ibiza raccontano la verità, il matrimonio della supermodella potrebbe essere giunto al capolinea. Ora lei ha occhi solo per Leo. Anche se alcuni sottolineano che dovrebbe fare attenzione, perché su di lei incombe già la fatidica "maledizione dei 25".

Tutte le ex di Di Caprio, infatti, sono state lasciate prima che compissero i 26 anni. La star di "Titanic" sembra avere un debole per le giovanissime (meglio se supermodelle), e il flirt con la Ceretti potrebbe essere già a rischio, dato che la bella testimonial della nuova campagna Gucci compirà i 26 tra pochi mesi.

Chissà però che Leo, questa volta, non faccia un’eccezione. Magari Vittoria Ceretti l’ha davvero stregato.

