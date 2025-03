Veronica Maya, che fine ha fatto. Lo scandalo su Rai 1, il nuovo lavoro, la tragedia sfiorata La carriera di Veronica Maya al di là dei riflettori: l'incidente durante una puntata di Tale e Quale Show, l'aborto e la vita a rischio mentre era in vacanza.

Veronica Maya è stata a lungo protagonista di tanti programmi Rai, a iniziare da Dribbling arrivando allo Zecchino d’Oro, UnoMattina Estate, Linea Verde e Verdetto Finale. Era una conduttrice molto amata ma poi dopo dieci anni di carriera ha deciso di lasciare il piccolo schermo perché semplicemente non le arrivano offerte che lei riteneva interessanti. In quell’occasione affermò, durante un’intervista a Tv Blog: "Io ho aspettato con fiducia l’idea o il programma giusto, ci sono sempre state trattative rimaste solo parole che non si sono concluse. Ho aspettato fino alla fine e mi sono comportata in maniera corretta. Però, poi, se la proposta non arriva, non si può stare ad aspettare all’infinito. Forse non ritenevano più indispensabile la mia presenza".

Veronica Maya, cosa fa oggi

Dopo quell’addio c’è stata una breve recente parentesi con la conduzione di alcuni programmi su Rai 2 come L’Italia che fa nel 2020 o come nel 2023 quando ha presentato Lo Zecchino d’Oro. Ha detto di aver rifiutato più volte di partecipare ad alcuni reality come il Grande Fratello Vip e L’Isola dei famosi, perché, come disse al settimanale Nuovo, ha "un senso della dignità troppo alto". Adesso Veronica Maya ha un’agenzia di eventi che ha creato insieme a due amiche: "È stato un inverno intensissimo, in cui mi sono divisa tra i miei tre figli, l’apertura del nuovo studio di mio marito e l’impegno con la società di eventi che ho aperto a Napoli. L’ho creata con due amiche, una architetto e l’altra storica dell’arte: credo molto nell’unione di sinergie femminili".

L’incidente del corpetto su Rai 1

Durante l’aprile del 2023 Veronica Maya è stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. In quell’occasione tornò sull’episodio di Tale e Quale Show del 2014 quando rimase a seno nudo. Infatti durante il programma stava imitando Madonna che canta Material Girl poi a un tratto il corpetto cedette e si ritrovò a seno nudo. La regia e lei stessa non se ne accorsero subito ma poi Carlo Conti mandò la pubblicità e interruppe l’esibizione. Da quell’episodio che non era altro che un incidente i soliti hater cominciarono con la solfa della teoria del complotto: Maya l’aveva fatto apposta per far parlare di sé. Da Bortone la conduttrice disse in proposito: "Non ho fatto a vent’anni il calendario lo faccio in diretta a quaranta su Rai1, che mi aveva aperto le porte già da quindici anni. Non aveva senso questa teoria".

Veronica Maya, l’aborto e la tragedia sfiorata

Veronica Maya ha raccontato poi a Donne al Bivio nel maggio del 2024 della volta in cui andò in Brasile con suo marito Marco Moraci ed era incinta di dodici settimane. Lì si sentì male: dolori addominali e tanto sangue. Erano in un villaggio a 300 km dal centro attrezzato, così il medico chiese aiuto proprio al marito, chirurgo plastico. Attraverso un ecografo Moraci vide che il piccolo era morto. La sottoposero al raschiamento senza anestesia solo avendo a disposizione della ketamina per cavalli. Lei perse i sensi e rischiò la vita perché durante l’operazione andò anche via la luce. Oggi lei e suo marito hanno tre figli: Riccardo Filippo, Tancredi Francesco e Katia Eleonora.

