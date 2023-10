Verissimo, Federica Pellegrini racconta la dolce attesa della sua bimba: anticipazioni Nuova puntata nel salotto di Silvia Toffanin con grandi ospiti e interviste esclusive. Tra i personaggi di oggi la “divina” del nuoto e Romina Power.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

La domenica pomeriggio su Canale 5 significa Verissimo di Silvia Toffanin, il salotto che tra interviste esclusive e ospiti d’eccezione tiene il pubblico incollato allo schermo. Anche la puntata di oggi, domenica 1° ottobre, sarà ricca di ospiti che si racconteranno a cuore aperto lasciando spazio a rivelazioni inedite e racconti di vita emozionanti. Ecco tutti gli ospiti che oggi saranno in studio.

Verissimo, ospiti della puntata del 1° ottobre

A inaugurare la prima puntata di ottobre di Verissimo saranno alcuni volti amati del mondo dello spettacolo, dello sport e della televisione. In studio vedremo infatti la "divina" del nuoto italiano: Federica Pellegrini. L’ex campionessa, che si è sposata qualche mese fa con il compagno Matteo Giunta, è attualmente in dolce attesa della sua prima bimba. Questa sarà quindi l’occasione per raccontare come sta andando la gravidanza, le forti emozioni che sta provando in un periodo tanto incredibile e tante curiosità sulla nuova quotidianità di Federica.

Silvia Toffanin ospiterà poi in studio anche la cantante Romina Power, ma questa volta non per parlare di Al Bano e del noto triangolo con Loredana Lecciso, ma per allietare il pubblico con l’intenso racconto del suo viaggio spirituale a Medjugorje, un luogo di preghiere e riconciliazione che alla cantante sta molto a cuore. Ma non è tutto, perché tra gli ospiti ci sarà anche Lino Banfi, il mitico "Nonno Libero" di un’intera generazione, che si racconterà in tutta la sua umanità e simpatia, tra momenti di vita difficili (come la perdita della sua amatissima moglie) una carriera ricca di successi cinematografici e televisivi, e tutto l’amore della sua famiglia.

In studio arriverà poi una coppia musicale veramente affiatata: Nek e Renga. Due artisti che si sono ritrovati insieme sul palco e grandi amici nella vita di tutti i giorni. Nel corso dell’intervista avranno modo di parlare della nascita della loro collaborazione artistica, dei concerti e dei progetti futuri e della forte amicizia che li lega. Infine, il salotto di Silvia Toffanin verrà colorato dal noto carisma di Cristiano Malgioglio, grande paroliere e autore di tantissimi brani di successo. Cristiano si racconterà passando da momenti di profonda commozione a momenti dove l’ironia che lo contraddistingue farà da padrona.

Quando e dove vedere Verissimo

L’appuntamento con Verissimo è per oggi, domenica 1° ottobre, su Canale 5 alle ore 16.30 circa. La puntata sarà visibile in contemporanea e on demand anche sulla piattaforma RaiPlay. Un appuntamento assolutamente imperdibile con il salotto di Silvia Toffanin.

Potrebbe interessarti anche