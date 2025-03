Verissimo, Toffanin prepara un super week-end: Malgioglio spiffera tutto su Sanremo e Lino Banfi commuove Doppio appuntamento imperdibile tra interviste inedite, ospiti d’eccezione, risate e momenti di grande emozione: ecco chi e cosa vedremo.

Anche questo fine settimana non mancheranno di certo i consueti appuntamenti del sabato e della domenica con il salotto di Verissimo. Silvia Toffanin è infatti pronta a dare vita a un super weekend con ospiti d’eccezione, interviste inedite e molto di più. Tra i protagonisti ci saranno Cristiano Malgioglio, Lino Banfi, Sarah Toscano, Giulia Salemi e tantissimi altri volti noti: vediamo allora qualche anticipazione in più.

Verissimo, tutti gli ospiti di sabato 1° marzo 2025

Nella puntata di domani di Verissimo, Silvia Toffanin ospiterà il giovane Settembre, che racconterà il suo meraviglioso percorso personale da Io Canto alla vittoria del Festival di Sanremo per la categoria Nuove Proposte. Un artista che è letteralmente riuscito a conquistare il cuore del pubblico grazie alla sua dolcezza e al suo grande talento. E, rimanendo in tema Sanremo, spazio poi alla meravigliosa voce di Noemi, che ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera e il successo ottenuto proprio nel corso nell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

A seguire, Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta in studio Anna Dello Russo, la giornalista che ha fatto della sua passione per la moda la sua vita. Ma ovviamente non finisce qui: tra gli ospiti anche l’amatissimo Chef Ruben, la cui creatività in cucina è ormai più che riconosciuta, e la frizzante Carmen Di Pietro che sarà ospite con il figlio Alessandro. Infine, il commovente ricordo di Nadia Toffa da parte della mamma Margherita Rebuffoni.

Verissimo, tutti gli ospiti di domenica 2 marzo 2025

Nella puntata di Verissimo di domenica, nel vivace salotto approderà la bella e talentuosa Sarah Toscano che, dalla vittoria di Amici 23, ha fatto il suo esordio sul palco dell’Ariston partecipando al Festival di Sanremo 2025. Spazio poi all’iconico Cristiano Malgioglio che racconterà tutti i dettagli e gli irresistibili aneddoti della sua esperienza come co-conduttore proprio a Sanremo.

A Verissimo tornerà anche Chiara Balistreri, la ragazza che ha vissuto per anni l’incubo delle violenze da parte dell’ex fidanzato, ma che dimostrando grandissimo coraggio è riuscita a lanciare un grido d’aiuto via social e a denunciarlo. Passando poi allo sport, potremo assistere all’intervista inedita di Myriam Sylla, pallavolista azzurra e campionessa olimpica.

Infine, spazio a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, neo genitori di Kian, che nel salotto di Silvia Toffanin racconteranno come stanno vivendo questa nuova fase della loro vita. E, per concludere in bellezza, un meraviglioso ritratto di famiglia per Lino Banfi, in veste di dolce bisnonno, accompagnato dalla nipote Virginia e la sua piccola Matilde.

Quando e dove vederlo

Le nuove puntate di Verissimo andranno in onda sabato 1° marzo alle ore 16.30 circa, e domenica 2 marzo alle ore 16, su Canale 5. Le puntate saranno poi disponibili anche in diretta streaming e on demand sulla piatta forma Mediaset Infinity.

