Se siete tra quelli che amano programmare le loro serate con un bel film, sappiate che maggio 2025 potrebbe riservare grandi sorprese. Netflix, come sempre, ha preparato una lista di uscite che riesce a mettere d’accordo un po’ tutti: c’è azione, c’è dramma, c’è commedia e, ovviamente, non può mancare l’horror. Scopriamo di più.

I migliori film Netflix di maggio 2025: tanto true crime e Susan Sarandon ‘italiana’

Partiamo da uno dei titoli più curiosi di questo mese: Nonnas, disponibile dal 9 maggio. Diretto da Stephen Chbosky, il film racconta una storia vera che profuma di casa e tradizione. Il protagonista, Joe Scaravella (interpretato da Vince Vaughn), dopo aver perso la madre, apre un ristorante a Staten Island dove le cuoche sono tutte nonne italiane. Non una trovata pubblicitaria, ma un vero e proprio omaggio alla cucina di una volta. Con un cast che comprende anche Susan Sarandon e Lorraine Bracco, Nonnas promette di farci emozionare e, probabilmente, venire anche un po’ di fame.

Per chi invece ha voglia di adrenalina pura, torna Proiettile vagante 3, terzo capitolo della saga francese che ha già conquistato gli amanti dell’azione. Lino è di nuovo al volante, deciso a chiudere i conti con chi gli ha distrutto la vita. Inseguimenti, esplosioni e vendetta sono le parole d’ordine. Se il vostro cuore batte invece per l’horror, segnatevi questa data: 23 maggio. Esce Fear Street: Prom Queen, nuovo capitolo della serie tratta dai libri di R.L. Stine. Questa volta siamo nel 1988, al liceo di Shadyside, dove una corsa alla corona da reginetta si trasforma in un incubo vero e proprio. Sospetti, sparizioni e tensione a mille, per chi ama avere i brividi anche con 30 gradi fuori. A farci ridere (e riflettere) ci pensa Due fuori pista 2, sequel della commedia svedese che racconta le disavventure tragicomiche di una madre single e del fratello. Un film che parla di famiglia, errori e seconde possibilità, perfetto per una serata leggera.

Tra i titoli più intensi, troviamo A Deadly American Marriage: il caso Jason Corbett, un film drammatico che scava nel controverso caso di Jason Corbett, tra misteri familiari e ombre inquietanti. Un racconto che promette di tenere incollati fino all’ultimo minuto. Per gli amanti delle storie vere, Netflix continua a sfornare nuovi episodi della serie Untold. A maggio arrivano Untold: guardie tiratrici, dedicato a straordinarie atlete che hanno sfidato tutto e tutti, e Untold: The Liver King, che racconta la controversa figura di Brian Johnson, noto per il suo stile di vita estremo a base di dieta "primitiva". Spazio anche alla tradizione artigiana con The Quilters, un documentario che racconta dei carcerati di un penitenziario americano, che iniziano a realizzare trapunte per bambini bisognosi. Infine, per chi ama il thriller, arriva La vedova nera, una storia avvolta nel mistero su una donna accusata dell’omicidio del marito, perfetto per chi adora perdersi nei giochi tra apparenza e realtà. Insomma, Netflix a maggio ci regala un viaggio che attraversa generi, emozioni e storie diversissime. Non resta che scegliere da dove cominciare.

