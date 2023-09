Uomini e Donne, test di gravidanza in diretta per Gemma: caos in studio Si alzano i toni tra Aurora e Tina: “Consigliami il tuo chirurgo”. Maurizio ancora a freno con Gemma, prime (grosse) frizioni tra Manuela e Michele

Nella puntata di oggi mercoledì 27 settembre 2023 ci ha pensato ancora una volta Aurora ad accendere i toni a Uomini e Donne. La dama del parterre ha infatti scatenato l’ira di Barbara De Santi prima e Tina Cipollari (assoluta protagonista del pomeriggio) poi. Nell’appuntamento odierno del dating show di Maria De Filippi non sono poi mancate le sorprese, dalle prime frizioni tra la tronista Manuela e il corteggiatore Michele fino a un incredibile test di gravidanza per Gemma Galgani fatto in diretta da Tina e risultato "positivo". Scopriamo com’è andata.

Uomini e Donne, mercoledì 27 settembre: Gemma e Maurizio

Il mercoledì pomeriggio di Uomini e Donne si è aperto con Tina Cipollari in trepidante attesa di avere novità sul viaggio in Sardegna di Gemma e Maurizio. I due hanno dormito in camere separate e passato del bellissimo tempo insieme nella natura, con tanti abbracci molto significativi ma nulla di più. Una vera e propria delusione per l’opinionista, che – memore di alcuni precedenti – non ha creduto alle parole di Gemma e ha ordinato a un nuovo potenziale cavaliere di scendere e presentarsi. Tante le accuse verso la dama (e soprattutto verso Maurizio) anche da parte del parterre, che non vede attrazione fisica tra i due.

Il test di gravidanza in diretta

Dopo l’ennesimo rifiuto di Roberta, che non è rimasta fisicamente colpita da Simone, Tina è tornata alla carica e ha proposto di fare il test di gravidanza a Gemma ("C’è una donna in Oklahoma che è rimasta incinta a 82 anni!"). Le due sono andate in bagno tra lo stupore generale e Tina è uscita trionfante con un test "positivo" colorato di rosso da donare a Maurizio: "Ora resta da capire chi è il padre!".

La lite Tina-Aurora

Tina Cipollari è stata anche protagonista di discussioni dai toni ben più accesi. Aurora ha infatti chiesto a Maria De Filippi di mostrare un video in cui Barbara attaccava la dama del parterre dal punto di vista fisico-estetico ("Aurora sembra più vecchia di me"). I toni si sono subito accesi ("Sai quante volte dovresti stare zitta e non stai zitta") ed è intervenuta anche l’opinionista ("Sei troppo convinta di te, caratterialmente sei una donna orrenda… ti devi rassegnare che non sei bella"), messa subito all’angolo senza fronzoli proprio da Aurora: "Consigliami il tuo chirurgo".

Manuela e Michele: è amore-odio?

Prime frizioni tra Manuela Carriero e il corteggiatore Michele. La nuova tronista è uscita in esterna anche con Carlo e ha ammesso i primi dubbi riguardo la sua frequentazione con Michele, dichiarandosi poi in studio molto infastidita da alcuni suoi comportamenti molto socievoli con altre dame e da uno scatto su Instagram. Tra i due sono nate le prime discussioni, ma è evidente che siano dettate da un interesse reciproco.

Guida TV

Forum Canale 5 11:00

Forum Canale 5 11:00

Forum Canale 5 11:00

Potrebbe interessarti anche