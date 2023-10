UeD, Maria De Filippi perde la pazienza: "Ci vuole rispetto!", con chi ce l’ha Momenti di tensione nella puntata di oggi. La padrona di casa riprende duramente il cavaliere Alessio, colpevole di aver offeso la dama Aurora Tropea

Momenti di forte tensione nella puntata di Uomini e Donne. La padrona di casa Maria De Filippi è dovuta intervenire duramente per riprendere il cavaliere Alessio, colpevole di aver offeso pesantemente la dama Aurora Tropea con parole ritenute inaccettabili.

Ma andiamo con ordine. Dopo l’ennesima lite tra i due partecipanti al dating show di Maria, nata come sempre da un tentativo di Aurora di far ingelosire il corteggiatore che nel mentre ha cercato di riallacciare il rapporto con Barbara, grande ritorno di questa edizione di Uomini e Donne.

Ma quest’ultimo ha perso le staffe e ha inveito con duri insulti nei confronti della donna. Parole che hanno lasciato di stucco l’intero studio, soprattutto Maria.

Uomini e Donne Maria De Filippi e il duro rimprovero ad Alessio

La conduttrice di U&D, conosciuta da sempre per la sua pacatezza, stavolta non è riuscita a trattenere la rabbia di fronte ad affermazioni forti e poco rispettose. Con tono deciso e convinto ha ripreso Alessio, intimandogli di scusarsi immediatamente con Aurora.

Tutto nasce dal fatto che, nonostante Alessio stia frequentando più persone ciò non viene visto in egual modo nel caso lo faccia una dama del parterre di Uomini e Donne. Maria ha messo in guardia Barbara dalle prese in giro e dalle manipolazioni e spiegato che il comportamento di Alessio, non si può definire coerente.

"Non accetto assolutamente questo atteggiamento. Ci vuole rispetto quando si parla di una persona, soprattutto di una signora", ha tuonato Maria visibilmente infastidita.

Ma davanti alle scuse tiepide del cavaliere di Uomini e Donne, ha aggiunto: "Le devi chiedere scusa sinceramente, non fare finta. Le hai mancato di rispetto".

A questo punto, sotto accusa e al centro dello studio, un pentito ma ancora imbarazzato Alessio si è scusato con Aurora, riconoscendo di aver effettivamente esagerato con le parole. Ma le scuse non sono bastate evidentemente alla Tropea, ancora sotto shock per l’accaduto.

I precedenti tra Aurora e Alessio

Già in altre occasioni Aurora ha aspramente criticato il comportamento del pretendente, ma mai si sarebbe aspettata un attacco tanto diretto e offensivo. In effetti davanti alle telecamere è emerso tutto il disagio di una donna evidentemente ferita da parole che mai dovrebbero essere usate.

Così Maria, dopo aver richiamato severamente Alessio, si è scusata personalmente con Aurora per il triste episodio. Un duro rimprovero che sottolinea come nel programma, nonostante le tante liti, ci debba sempre essere rispetto tra le persone. Chissà se dopo questo acceso confronto alla fine i due riusciranno a trovare un punto d’incontro.

Nel frattempo il pubblico si è schierato compatto dalla parte della conduttrice, approvando la fermezza con cui ha rimesso al suo posto il cavaliere. Resta il fatto che certi atteggiamenti non dovrebbero avere spazio, neppure in un contesto televisivo fatto di dinamiche amorose. La De Filippi ancora una volta ne è l’esempio.

