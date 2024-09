Uomini e Donne e Amici, lo stop si allunga: perché Maria De Filippi non riparte De Filippi cambia tattica, dopo anni di routine sconvolge il palinsesto dei suoi show, ma si tratta di una tattica ben pensata. Ecco quando iniziano Amici e Uomini e Donne.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Il rinvio della programmazione di Amici 24 e Uomini e Donne ha sorpreso i fan, ma sembra esserci una strategia ben precisa dietro questa decisione, che vede Maria De Filippi impegnata a gestire al meglio la messa in onda dei suoi programmi di punta. In particolare, si ipotizza che il posticipo sia legato alla necessità di dare spazio a Temptation Island, che sta vivendo un anno particolarmente intenso e che sembra essere al centro delle attenzioni della conduttrice e di Mediaset.

Maria De Filippi stoppa Amici e Uomini e Donne per Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island, come sappiamo, è stata lanciata il 10 settembre 2024, raddoppiando la sua presenza nel palinsesto con un’edizione anche autunnale, dopo quella estiva di luglio. La scelta di De Filippi e dei vertici di Mediaset sembra mirata a evitare una sovrapposizione con i suoi due programmi principali, Amici e Uomini e Donne, che godono di un vasto seguito, sia televisivo che sui social. Questo slittamento, quindi, potrebbe essere una mossa per dare maggiore visibilità al reality dei sentimenti, permettendogli di brillare senza concorrere con altri show molto seguiti. La sovrapposizione avrebbe rischiato di disperdere l’attenzione degli spettatori e, soprattutto, di creare confusione nel pubblico più giovane, particolarmente attivo sui social media.

Il rinvio di Uomini e Donne e Amici: quando iniziano gli show di Maria De Filippi

Amici 24, la cui partenza era prevista per il 15 settembre, è stata rinviata al 22 settembre per poi slittare di un ulteriore settimana, con data di inizio fissata a domenica 29 settembre. La nuova edizione del talent show vedrà, tra le altre novità, un ridimensionamento nella durata delle puntate, che saranno ridotte di mezz’ora rispetto agli anni passati, andando in onda dalle 14:00 alle 16:00. Anche Uomini e Donne ha subito uno slittamento, passando dal 9 settembre al 16 settembre, per poi essere definitivamente spostato al 23 settembre.

Nel frattempo, il pubblico di Canale 5 potrà seguire altre trasmissioni al posto dei due programmi. Per Amici, verranno mandati in onda un doppio episodio di Beautiful seguito da Endless Love, mentre per Uomini e Donne sarà trasmessa la soap turca My Home My Destiny, già molto apprezzata dai telespettatori italiani.

Le novità nel cast di Amici e Uomini e Donne

Oltre ai cambiamenti di programmazione, ci sono altre interessanti novità riguardanti i partecipanti dei due show. Per Amici, circolano rumors secondo cui alcuni dei nuovi alunni potrebbero essere figli di celebri artisti italiani, come D’Art, figlio del cantante Raf, e Ilan Muccino, secondogenito del regista Gabriele Muccino. Anche Raimondo Todaro, maestro di latino americano, potrebbe lasciare il talent show. In Uomini e Donne, invece, sono già stati presentati i nuovi tronisti: Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli e Michele Longobardi.

Questa decisione di rinvio potrebbe quindi essere vista come un’occasione per massimizzare il successo di Temptation Island, mentre Amici 24 e Uomini e Donne torneranno con tutta la loro carica solo a fine settembre.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche