Uomini e Donne, dubbi sul nuovo corteggiatore di Tina Cipollari: “Era con una ragazza”. Cosa sappiamo In mattinata, uno dei pretendenti della tronista è finito nei guai per una segnalazione. Sarebbe stato 'beccato' in dolce compagnia mentre faceva colazione. Ecco i dettagli.

Trema (o meglio barcolla) il Trono di Tina Cipollari. La storica opinionista di Uomini e Donne, quest’anno nelle vesti di corteggiata di lusso, ha da poco accettato come pretendente Angelo, proprietario di tre catene di ristoranti. Ma già stamattina è scoppiato il caos. Una segnalazione social ha infatti messo nei guai il corteggiatore, che sarebbe stato ‘pizzicato’ in compagnia di una bella ragazza a Viareggio. Non è ancora chiara la natura dell’uscita (forse si tratta di una semplice colazione tra amici). Ma è ovvio che la produzione del dating show a questo punto vorrà vederci chiaro. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli.

Uomini e Donne, l’indiscrezione choc sul corteggiatore di Tina Cipollari

Il Trono di Tina Cipollari è sempre più in salita. Da un lato ci sono le pretese dell’opinionista, che ha detto chiaro e tondo di volere solo uomini facoltosi (leggasi ‘ricconi’) in grado di spendere montagne di soldi per lei. Dall’altro c’è il dubbio, recentissimo, che qualcuno tra i (pochi) pretendenti della Cipollari stia facendo già il doppio gioco. Per ora Tina aveva accettato solo un’esterna con Cosimo, andata peraltro benissimo. Mentre aveva opposto un secco ‘no’ al corteggiatore Angelo e a un terzo pretendente. Salvo poi ricredersi all’ultimo minuto.

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne, infatti, la Cipollari ha riaccolto in studio il suddetto Angelo (dopo aver appurato che l’uomo era in possesso di una macchina di tutto rispetto). E tutto sembrava pronto per un’altra esterna, a questo punto essenziale per mantenere l’interesse attorno al Trono. Ma una segnalazione choc, diffusa in mattinata su Instagram, adesso rischia di far crollare ogni cosa.

È stato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni a sganciare la ‘bomba’. Ha riportato all’interno di una storia la conversazione con un fan anonimo, con tanto di foto che riprendeva Angelo in dolce compagnia. "Ciao Lollo", ha scritto il ragazzo, "ho incontrato il corteggiatore di Tina Cipollari insieme a una ragazza a fare colazione a Viareggio". La foto non mostra però atteggiamenti sospetti, bensì una normale conversazione tra conoscenti. Può quindi darsi che la signorina in questione sia solo un’amica, o magari una parente del corteggiatore Angelo. Chi può dirlo. Resta comunque il dubbio nell’aria, che a questo punto andrà fugato il prima possibile. Forse sarà la produzione di Uomini e Donne, a occuparsene con tempestività nei prossimi giorni. O forse la stessa Maria De Filippi. E già ci immaginiamo la faccia di Tina, nel caso in cui i peggiori sospetti su Angelo venissero confermarti.

