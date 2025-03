Uomini e Donne, cavaliere invia foto 'hot' alle dame: “Mi piace farmi guardare, qual è lo scandalo?”. Caos nel Trono Over Il protagonista del parterre maschile Giovanni ha inviato scatti a torso nudo sia ad Agnese che Francesca: le discussioni nel dating show di Maria De Filippi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Caos nel Trono Over di Uomini e Donne. Nella puntata andata in onda ieri martedì 25 marzo 2025, infatti, si sono accese le discussioni e scaldati gli animi intorno a Giovanni. Il cavalier del dating show di Maria De Filippi è finito sotto accusa dopo la sua recente uscita con Agnese, anche e soprattutto per quanto successo prima. Giovanni avrebbe infatti inviato delle foto ‘piccanti’ sia alla dama modenese che a Francesca, scatenando il confronto in studio. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Trono Over: Giovanni sotto accusa per le foto inviate alle dame

Mentre l’indecisione di Gianmarco Steri e i viaggi romantici di Tina Cipollari e Cosimo continuano a dominare il Trono classico di Uomini e Donne, il Trono Over è stato improvvisamente animato da Giovanni Siciliano. Uno dei protagonisti più scoppiettanti del parterre maschile di questa edizione del dating show di Maria De Filippi (in passato è stato vicino a Margherita, ma la dama è tornata a contattare Mario Cusitore prima della sua uscita dal programma), il cavaliere è finito al centro delle discussioni nella puntata di ieri.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Giovanni ha spiegato di essere uscito con Agnese (che gli ha dato una seconda chance), con la quale è scattato il bacio e sarebbe anche scoccata la scintilla. Il racconto, tuttavia, non è andato giù a Francesca, che proprio recentemente aveva provato a frequentare il cavaliere di origini campane. La dama si è così inserita e ha lanciato una frecciata tutt’altro che velata nei confronti del cavaliere, attaccandolo con una domanda scomoda e svelando un retroscena: "Ci sei uscito ieri sera prima di mandare a me le foto mezzo nudo?". Le parole di Francesca hanno scosso lo studio, ma Agnese non si è scomposta: "Le ha mandate anche a me". Giovanni si è difeso, spiegando di non avere nessun problema a farsi vedere senza veli: "Mi piace farmi guardare, qual è lo scandalo?".

Oltre a Francesca (che si è detta "presa in giro" dopo avere provato qualcosa), Agnese non ha ovviamente gradito particolarmente il comportamento del cavaliere. "Nonostante ci sia molta attrazione non mi fido" ha ammesso la dama: "Anch’io non mi riesco a fidare di Giovanni perché lui ha questo modo di fare. Finisce la storia con Margherita però si siede lì di fianco e prova a parlarle, finisce con Morena le manda il messaggino (…) ora mandi le foto a torso nudo a un’altra persona".

Potrebbe interessarti anche