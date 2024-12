Gemma Galgani, morto Ennio Zingarelli: era il suo ex storico a Uomini e Donne. Il dolore della dama Lo storico corteggiatore Ennio Zingarelli si è spento all’età di 86 anni: fu il primo fidanzato di Gemma all’interno del dating show di Maria De Filippi

Grave lutto a Uomini e Donne. Ennio Zingarelli, ex volto del Trono Over del dating show di Maria De Filippi, è morto oggi lunedì 16 dicembre 2024. L’ex corteggiatore, medico esperto e plurilaureato, aveva 86 anni. A UeD è stato protagonista della prima, storica, love story con Gemma Galgani; la dama del dating show ha condiviso il suo dolore per la perdita anche sui social. Scopriamo tutti i dettagli.

Uomini e Donne: morto Ennio Zingarelli, primo fidanzato di Gemma Galgani

Oggi lunedì 16 dicembre 2024 il Dott. Ennio Zingarelli si è spento all’età di 86 anni. Oltre che per la sua contagiosa vivacità e simpatia (e la sua passione per lo studio e la cultura, coltivata anche in età avanzata) Zingarelli era noto per la sua esperienza a Uomini e Donne. Il medico fu infatti tra i corteggiatori del Trono Over del dating show di Maria De Filippi e fu protagonista della prima love story con Gemma Galgani. La storica dama del programma di Canale 5 ebbe infatti una relazione con Ennio (prima della lunga storia d’amore con il "Gabbiano" Giorgio Mainetti, conosciuto nel 2015) e i due celebrarono anche una festa di fidanzamento con tanto di promessa di matrimonio. A causa dei tentennamenti dell’uomo (che non si decideva a firmare le carte per il divorzio dalla prima moglie), tuttavia, Gemma preferì chiudere e tornò nel programma. A distanza di molti anni dall’esperienza a Uomini e Donne, oggi Ennio Zingarelli è scomparso all’età di 86 anni. I funerali si terranno martedì 17 dicembre alle ore 15.30 presso la Casa Funeraria Mansutti di Udine.

La reazione e il dolore di Gemma sui social

Indubbiamente colpita dall’improvvisa notizia, Gemma Galgani (oggi impegnata ancora a Uomini e Donne con Fabio) si è limitata a condividere il suo dolore sui social, dove ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram l’immagine di un cuore spezzato. La storica dama del dating show di Maria De Filippi ha anche scelto una canzone significativa per salutare il suo vecchio amore come "Sei nell’anima" di Gianna Nannini, promettendo di portare la memoria di Ennio nel cuore. Anche la redazione di UeD e il team di Maria si uniranno con ogni probabilità alle condoglianze alla famiglia di colui che è stato uno dei protagonisti della storia del programma.

