Gelo a UnoMattina Estate, “Inviatemi le vostre palle”: la gaffe che travolge Alessandro Greco La chef Rosanna Marziale, presente in studio nella puntata di oggi, ha salutato i telespettatori con una frase che non è certo passata inosservata.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Anche oggi è andata in onda come di consueto una nuova puntata di UnoMattina Estate, condotto da Alessandro Greco e Carolina Rey. A catalizzare l’attenzione dei telespettatori di Rai1 non sono stati però i tanti argomenti affrontati nel corso della puntata, ma una divertente gaffe della chef Rosanna Marziale che ha fatto immediatamente il giro del web, scatenando anche la reazione divertita (e un po’ imbarazzata) dello stesso conduttore Alessandro Greco: ecco nel dettaglio cosa è successo.

UnoMattina Estate, la gaffe della chef fa arrossire Alessandro Greco

Nel corso della puntata di oggi di UnoMattina Estate, la chef Rosanna Marziale ha presentato ai telespettatori una nuova e deliziosa ricetta: palle di mozzarella ripiene con tagliolini al basilico. Il conduttore Alessandro Greco ha quindi elencato tutti gli ingredienti della ricetta, e la chef ha poi spiegato passo dopo passo come realizzarla. Arrivato il momento dei saluti, però, Rosanna si è resa protagonista di una piccola gaffe che non è passata inosservata né alle orecchie dello stesso conduttore né a quelle del pubblico a casa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Grazie mille, buona giornata a tutti. Mi raccomando, inviatemi le vostre palle", ha esclamato Rosanna salutando i telespettatori. Il riferimento all’invio di immagini della ricetta preparata dalle persone a casa era palese, ma le parole utilizzate dalla chef hanno scatenato comunque una certa ilarità. Lo stesso conduttore Alessandro Greco ha infatti risposto: "Esatto", senza riuscire a trattenere la risata che, in quel momento, sarebbe scappata proprio a tutti.

Inutile dire che, come spesso accade, il video dei saluti della chef è diventato immediatamente virale sui social e molti utenti del web si sono scatenati con commenti ironici e divertenti. "Ehm… abbiamo capito bene?", si legge, ad esempio, nel commento di un utente su X che ha postato il video in questione. Inoltre, il video della ricetta presente su RaiPlay è stato tagliato proprio poco prima dell’ultima frase della chef. Coincidenza? Probabilmente no.

UnoMattina Estate, Alessandro Greco e Carolina Rey convincono

E nonostante qualche piccola gaffe che, in realtà, rende tutto ancor più divertente e ‘umano’, il programma UnoMattina Estate attualmente condotto da Alessandro Greco e Carolina Rey procede molto bene. La nuova accoppiata di conduttori funziona e il pubblico, formato da un’audience più anziana e ancor più femminile rispetto a quella della versione invernale della trasmissione, sembra apprezzare sempre di più.

In altre parole, freschezza, solarità, allegria, ironia, professionalità, il giusto mix di hard e soft news, buona cucina, tradizione e argomenti di interesse comune sembrerebbero essere gli ingredienti giusti per la ricetta di un buon prodotto televisivo in grado di tenere compagnia agli italiani ogni mattina per tutta l’estate.

Potrebbe interessarti anche