Stravolgimenti Rai: stop Storie Italiane, Unomattina dimezzato. Perché Il 4 ottobre i programmi mattutini di Rai 1 si prendono una pausa: al loro posto uno speciale di A sua immagine per celebrare San Francesco d'Assisi.

Cambiamenti in arrivo nel palinsesto giornaliero di Rai 1: nella giornata di oggi – mercoledì 4 ottobre – alcuni dei programmi in onda quotidianamente nel daytime della prima rete subiscono variazioni e cancellazioni. In particolare, stiamo parlando di Unomattina e Storie Italiane. Scopriamo cosa cambia e quando tornano in onda.

Unomattina e Storie Italiane, cambio di programmazione per il 4 ottobre

Per la mattinata del 4 ottobre sono dunque previsti alcuni cambi di programmazione per i titoli più seguiti del palinsesto di Rai 1. Innanzitutto Unomattina: il programma condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla è confermato, ma va in onda soltanto per una durata di 20 minuti. L’inizio è programmato, come ogni giorno, alle 8.30, ma già alle 8.50 i padroni di casa devono cedere la linea. Cambiamenti in vista anche per Eleonora Daniele e il suo Storie Italiane: la trasmissione, solitamente in onda dalle 9.50 alle 11.55, si prende una pausa. Nella giornata di oggi il programma viene quindi sospeso, ma niente paura. Eleonora Daniele torna infatti a tenerci compagnia già da domani – giovedì 5 ottobre – con la programmazione regolare.

Lo speciale di A sua immagine

Ma a cosa sono dovuti tutti questi cambiamenti di programmazione nella mattinata di Rai 1? Lo spazio che solitamente viene occupato da Unomattina e Storie Italiane viene concesso per la giornata di oggi ad alcune importanti celebrazioni religiose. Innanzitutto, a partire dalle 8.50 Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla lasciano la linea alla Santa Messa, celebrata da Papa Francesco in Piazza San Pietro. Il Santo Padre celebra infatti una messa solenne durante la quale avviene l’ordinazione dei nuovi Cardinali alla presenza del Collegio Cardinalizio. La messa è trasmessa in diretta grazie ad uno speciale a cura del Tg1 e di Rai Vaticano, con la cronaca di Ignazio Ingrao. Successivamente, a partire dalle 10.40, Eleonora Daniele cede il suo spazio a Lorena Bianchetti e ad una puntata speciale di A sua immagine (solitamente in onda la domenica). Il 4 ottobre è infatti il giorno in cui si celebra San Francesco d’Assisi, santo patrono d’Italia: Bianchetti conduce dunque uno speciale dedicato alla figura del santo, nella giornata nella quale il Parlamento ha istituito una "Solennità civile e una giornata per la pace, per la fraternità e il dialogo fra le religioni". La trasmissione ripercorre dunque la vita di San Francesco e racconta gli ideali e i principali messaggi francescani. Al termine, la programmazione di Rai 1 riprende regolarmente, con È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici in onda dalle 12.

