Uno Mattina e Linea Verde pronti a ripartire: anticipazioni Al via proprio oggi due dei programmi più amati di Rai 1 con conduttori d’eccezione e tante novità. Ecco qualche anteprima di ciò che vedremo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Oggi, sabato 16 settembre, ripartono due dei programmi mattutini più apprezzati del palinsesto di Rai 1: Uno Mattina in Famiglia e Linea Verde. Tante novità, grandi riconferme, interviste interessanti e tantissimi luoghi da scoprire. Vediamo le prime anticipazioni di oggi e domani.

Uno Mattina in Famiglia, conduttori e anticipazioni

Proprio oggi riparte Uno Mattina in Famiglia, con il consueto appuntamento del sabato e della domenica mattina. Tra le maggiori novità della nuova edizione vedremo la conduzione di Beppe Convertini al fianco di Monica Setta ed Ingrid Muccitelli, già storiche del programma. Anche quest’anno saranno tantissime le rubriche che si susseguiranno nel corso di ogni puntata a partire proprio da queste prime due puntate d’esordio.

In particolare, una parte del programma sarà dedicata al "Bel canto" con la presenza degli allievi del Conservatorio e una rivisitazione originale del melodramma raccontato da Francesco Micheli. La rubrica dedicata ai "Maturandi", si occuperà invece dei ragazzi pronti ad affrontare l’ultimo anno di scuole superiori, tra paure, ansie, sogni e speranze; mentre psicologo della strada, Stefano Pieri, analizzerà le problematiche tra casa e scuola girando per i diversi Istituti.

Tornerà anche la nota rubrica "Pronto soccorso linguistico" con il nuovo presidente dell’Accademia della Crusca, Paolo D’Achille; così come la "Cronaca rosa" di Gianni Ippoliti con tutti i gossip del momento. Immancabile anche il gioco "Fatti e personaggi vicini e lontani" con le splendide immagini delle Teche Rai; e "Canta che ti passa" con le più belle canzoni italiane cantante da un gruppo di persone collegate attraverso video chiamate. Un momento nel quale ripercorre la storia e il contesto di ogni canzone.

Linea Verde, conduttori e anticipazioni

Oggi riparte anche Linea Verde, il programma che da tantissimi anni racconta le eccellenze del territorio, i tesori enogastronomici e i gioielli agroalimentari. Il tutto con un occhio di riguardo alla salvaguardia e allo sviluppo del territorio. In particolare, oggi vedremo Linea Verde Explora, Linea Verde Bike e Linea Verde Life. Per Linea Verde Life Elisa Isoardi porterà le telecamere del programma al parco Oltremare Family Experience Park di Riccione, per raccontare i progetti di ricerca attivi in questo momento, con un focus particolare sulla tutela dei delfini.

Domani, domenica 17 settembre, vedremo invece la prima vera e propria puntata di Linea Verde, in una nuova edizione che vedrà Peppone affiancato da Livio Beshir e Margherita Granbassi. La prima puntata si svolgerà in Calabria, più precisamente in provincia di Cosenza, tra antiche tradizioni artigianali, preziosi monumenti storici, agricoltura, vitigni antichi e tradizioni gastronomiche da leccarsi i baffi.

Quando e dove vedere Uno Mattina e Linea Verde

I due programmi ripartiranno proprio oggi, sabato 16 settembre, su Rai 1. Uno Mattina andrà in onda ogni sabato dalle ore 8:30 e ogni domenica dalle ore 6:30. L’appuntamento con Linea Verde sarà invece al sabato dalle 11.25 circa con Linea Verde Explora, proseguendo alle 12 con Linea Verde Bike per terminare con Linea Verde Life con Elisa Isoardi a partire dalle 12.30 circa. E alla domenica con Linea Verde a partire dalle 12.20 circa.

Potrebbe interessarti anche