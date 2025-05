Una pacchista ‘salva’ Affari Tuoi: la verità dopo le accuse di Striscia la Notizia La concorrente Noemi Castronuovo rompe il silenzio e replica alle accuse lanciate dal tg satirico, raccontando come funziona davvero il provino dello show.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Botta e risposta a distanza tra Affari Tuoi e Striscia la Notizia. Stavolta, a prendere parola è stata proprio una delle pacchiste protagoniste della puntata del 28 aprile: Noemi Castronuovo, rappresentante della Basilicata. Dopo le accuse lanciate dal tg satirico, che da tempo punta il dito contro il programma di Stefano De Martino insinuando presunti favoritismi o indicazioni durante i provini, Noemi ha deciso di dire la sua.

La diatriba con Striscia la Notizia

Sono passati solo pochi giorni dall’ultima inchiesta portata avanti da Striscia la Notizia sul programma di Rai 1, e si parla ancora una volta il meccanismo di selezione dei concorrenti. Secondo quanto raccontato nel servizio, alcuni partecipanti avrebbero dichiarato di essere stati invitati a indicare numeri o date ritenute "fortunate". Il sottinteso, neanche troppo velato, è che questo tipo di informazioni potrebbero influenzare la costruzione della puntata. Accuse che, com’è facile immaginare, hanno subito infiammato i social.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La risposta di Noemi in difesa di Affari tuoi

Ma a gettare acqua sul fuoco è arrivata, quasi in sordina, la replica della stessa Noemi Castronuovo. Dopo che in tanti le avevano chiesto spiegazioni online, la pacchista ha risposto con poche parole, ma chiarissime: "La prima cosa che mi hanno detto al provino: ‘Non darci né numeri né date, l’unica data che ci serve è la tua per registrarti'". Un commento semplice, lasciato sui social, ma che ha fatto subito il giro del web, diventando una sorta di contro-testimonianza diretta alle ricostruzioni fatte da Striscia la Notizia.

Il dietro le quinte dello show di Stefano De Martino

Le parole di Noemi sembrano smontare del tutto l’ipotesi che dietro la partecipazione al programma ci siano meccanismi occulti o selezioni pilotate. Nessun numero del cuore o data simbolica: solo documenti, registrazioni e tanta emozione. Una smentita che arriva da chi quel percorso lo ha vissuto davvero e che, proprio per questo, pesa ancora di più. E chissà se basterà a mettere la parola fine a questa polemica, che ogni tot torna puntualmente a circolare. Di certo, Noemi ha dato voce a tanti altri pacchisti che magari si sono ritrovati nello stesso tipo di situazione e che, almeno per il momento, preferiscono non esporsi pubblicamente. Ad ogni modo ribadiamo che non è la prima volta che Striscia la Notizia insinua dubbi su Affari Tuoi, e molto probabilmente non sarà neanche l’ultima. Ma questa volta a parlare è stata una concorrente vera, che ha messo la faccia e ha raccontato la sua verità.

Potrebbe interessarti anche