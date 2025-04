Affari Tuoi, Striscia la Notizia torna ad attaccare lo show di De Martino: "Volevano sapere il compleanno dei figli" Tra domande personali ai provini e numeri del cuore: torna una nuova inchiesta del tg satirico su uno dei programmi più seguiti della tv italiana.

La scorsa sera Striscia la notizia è tornata a puntare i riflettori su Affari Tuoi, il celebre programma dei pacchi, ora condotto da Stefano De Martino, che da anni accompagna milioni di telespettatori nella fascia preserale. Lo fa con un servizio di Jimmy Ghione, che porta alla luce la testimonianza di una donna che nel 2023 ha partecipato ai provini per entrare nel gioco. Un nuovo attacco che si concentra su nuovi elementi del funzionamento del celebre programma del primo canale.

Striscia la Notizia: la segnalazione che fa discutere

La donna, contattata da Striscia, racconta di aver preso parte alle selezioni per rappresentare l’Umbria. Già nella prima fase, dice, le sarebbero state richieste informazioni piuttosto personali: "All’inizio c’era da compilare un modulo con tanti dati privati, tipo nomi, cognomi e date di nascita della mia famiglia. Poi, a voce, mi hanno chiesto anche le date di nascita di mio marito e dei miei figli". A quel punto, la segnalatrice confessa di aver iniziato ad avere dei dubbi: "Quello è un dato privato. Sono i miei numeri del cuore, quelli su cui avrei puntato tutto se fossi entrata nel gioco". Ma non finisce qui: "Durante il provino mi hanno chiesto anche come avrei speso l’eventuale vincita. Io ho risposto che avrei finito di pagare il mutuo. Lo ricordo bene, perché è una cosa che mi sta molto a cuore".

I presunti retroscena su Affari Tuoi

Il momento che più ha lasciato perplessa la donna, però, arriva quando chiede notizie sull’esito della selezione. "Mi è stato risposto: ‘Adesso non lo so. Devi essere piaciuta al regista‘. E lì ho pensato: ma perché? È un gioco di fortuna, si aprono pacchi, non si fa un provino da attori. Che bisogno c’è di piacere al regista?". Alla fine, la donna non viene selezionata. Non le viene data alcuna spiegazione ufficiale, ma lei avanza un sospetto: "Forse perché mi ero accorta che mi facevano troppe domande, e magari si è notato il mio cambio d’umore", suggerisce lei.

Il servizio di Striscia la notizia non avanza accuse, né presenta prove di una manipolazione delle dinamiche del programma. L’inchiesta, però, punta i riflettori su un aspetto spesso poco considerato: la selezione dei concorrenti e la quantità di informazioni raccolte durante i provini. Affari Tuoi, ricordiamolo, si basa sulla casualità, sulla sorte, sul colpo di fortuna. Ma per ora, nessun elemento dimostra che i pacchi vengano assegnati in modo mirato o che le dinamiche del gioco vengano pilotate. Nonostante questo, Striscia la notizia, come ha già fatto in passato, promette di non fermarsi qui e di continuare a raccogliere voci, storie e segnalazioni.

