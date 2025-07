Un Tipo Imprevedibile 2, un sequel di Happy Gilmore drammatico ‘travestito’ da commedia: la recensione Tra gag e dolore vero, Adam Sandler commuove con un sequel che parla di lutto, redenzione e amore paterno. E sua figlia sul set lo rende ancora più autentico.

Nei giorni scorsi, su Netflix, abbiamo visto Un Tipo Imprevedibile 2, l’atteso sequel della commedia sportiva del 1996 e che torna sugli schermi con un nuovo capitolo dopo ben 29 anni. Come protagonista ritroviamo Adam Sandler ma in una versione decisamente più matura, anche perché alcune cose sono cambiate. L’umorismo e la comicità sono ancora presenti, tuttavia, il film non è solo questo: affronta temi importanti come la famiglia, la perdita, la responsabilità genitoriale. Insomma, non è stata realizzata per far solo ridere ma anche riflettere. Di seguito, vi parliamo brevemente della trama e del cast, poi, vi spieghiamo perché, almeno secondo noi, questa pellicola merita di essere vista.

Di Cosa Parla Un Tipo Imprevedibile 2?: La trama e il cast

Il sequel del film del 1996 è ambientato 29 anni dopo: Happy Gilmore, ormai sposato con Virginia e padre di cinque figli, si è ritirato dal golf dopo aver vinto il Tour Championship. Tuttavia, un nuovo torneo lo spinge a tornare in campo. Se nel primo film giocava per aiutare la nonna, ora lo fa per finanziare la scuola di danza della figlia Vienna, che sogna di diventare ballerina.

Nel cast troviamo: Margaret Qualley, Adam Sandler, Julie Bowen, Ben Stiller, Christopher McDonald, Benny Safdie, Dennis Dugan, Nick Swardson, Bad Bunny, Maxwell Friedman, Lee Trevino, Dani Deetté.

Un Tipo Imprevedibile 2: perché vale la pena vedere il sequel con Adam Sandler

Come vi abbiamo brevemente anticipato prima, in questo film Adam Sandler torna a interpretare Happy Gilmore quasi trent’anni dopo, in una storia che mescola commedia e dramma. Il film si apre con una tragedia che riguarda sua moglie Virginia ma non vi spiegheremo i dettagli perché non vogliamo spoilerarvi nulla. In seguito a questo evento, Happy è a un passo dalla rovina personale. La pellicola merita di essere vista per diversi motivi, ma uno in particolare vale per cento: il fulcro emotivo del film diventa il rapporto tra Happy e la figlia Vienna, aspirante ballerina ammessa a una prestigiosa scuola di danza a Parigi. Per sostenerla, Happy ritorna al golf, non per fama ma per amore, trasformando la competizione in un gesto di sacrificio paterno. La presenza della figlia vera (cioè nella vita reale) di Sandler, Sunny, nel ruolo di Vienna, rende la relazione intensa e autentica, con momenti teneri e pieni di dolore.

Nonostante le gag demenziali (sì, lo sono ancora ma fanno sempre ridere) e molti cameo, il film riesce a bilanciare umorismo e un’intensità emotiva che sfocia nel drammatico. Happy torna a competere, affrontando Shooter McGavin e un nuovo rivale, Frank Manatee, ma stavolta ha qualcosa da perdere: il legame con la figlia. Un Tipo Imprevedibile 2 si distingue dai soliti sequel nostalgici perché racconta una storia di perdita, redenzione e amore paterno, con una maturità emotiva sorprendente.

Dove vedere Un Tipo Imprevedibile 2

Un Tipo Imprevedibile 2 è in streaming su Netflix.

