Un Posto al Sole, anticipazioni: Guido illude Mariella, lei crolla e poi fa una mossa drastica. Quale Le anticipazioni della soap di Rai 3 più seguita dagli spettatori italiani, ecco cosa succederà a Palazzo Palladini nella settimana dal 16 al 20 settembre.

Un posto al sole è la soap opera di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle 20:50. I conflitti, gli amori, le amicizie e le storie in generale che riguardano gli inquilini di Palazzo Palladini a Napoli terranno come sempre compagnia ai telespettatori durante l’ora di cena. Scopriamo le anticipazioni e le trame delle puntate in onda nella settimana che va da lunedì 16 a venerdì 20 settembre 2024.

Anticipazioni Un posto al sole lunedì 16 settembre 2024

Alberto teme che Torrente lo minacci ancora, tuttavia Niko lo pressa affinché prenda una decisione molto importante. A distanza di una settimana Samuel ha la possibilità di incontrare di nuovo Micaela e capire come sono cambiati in meglio o in peggio i sentimenti di entrambi. Riccardo e Rossella sono ancora scioccati da quello che è successo per questo motivo tra i due vige la massima tensione.

Martedì 17 settembre 2024

Secondo le anticipazioni Un posto al sole di martedì 17 settembre, Samuel continua a soffrire per amore e inoltre Manuela e Serena vorrebbero scoprire di più su quello che prova Micaela. Alberto non ce la fa più ed è costretto a cercare aiuto: preoccupato per la sua incolumità dopo le minacce ricevute dal boss Torrente e deciso a ottenere protezione, infatti, porrà un ultimatum alla polizia. Rossella è molto apprezzata dal nuovo primario però questi complimenti fanno aumentare i contrasti tra lei e Riccardo.

Mercoledì 18 settembre 2024

Alberto dà alcune informazioni preziose nella caccia a Torrente da parte della Cimmino e di Nicotera. Intanto Marina e Roberto non trovano il modo di riavvicinarsi, anzi. L’uomo è del tutto concentrato sul processo a cui vengono chiamati come testimoni Diego e Raffaele.

Giovedì 19 settembre 2024

La situazione di Ida rischia di essere compromessa quando l’avvocato di Magdalena pone sotto interrogatorio Diego. Roberto intanto vuole che Lara modifichi la sua deposizione e troverà un escamotage subdolo per riuscirci. È il giorno di San Gennaro, patrono di Napoli. Visto che Lollo desidera andare a trovare un suo amico, Mariella e Guido si trovano di nuovo vicini e soli. La coppia – separata da settimane – sarà quindi protagonista di un improvviso riavvicinamento, ma ben presto Mariella tornerà nello sconforto per una mossa del suo ex e Bice interverrà per scuoterla a modo suo. Infine Renato si lamenta perché non sta venendo interpellato per quanto riguarda l’educazione di suo nipote.

Venerdì 20 settembre 2024

Roberto Ferri promette di provarle tutte per non far riunire Ida e Tommaso. Infatti cerca ancora di far modificare a Lara la sua deposizione. Valeria sta per tornare a casa sua sebbene si sia rafforzato sempre di più il suo rapporto con Niko. Infine Mariella va in palestra insieme a Bice così da non pensare sempre a Guido e sembra ormai intenzionata a voltare pagina, decisa a riprendere definitivamente in mano la sua vita.

Dove e quando vedere Un posto al sole

La soap opera va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle 20:50. Inoltre la visione di Un posto al sole è disponibile anche su RaiPlay in streaming.

