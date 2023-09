Un posto al sole, l'ora della verità: Roberto vuole il test del Dna Resa dei conti tra Ferri e Lara: è ora di capire se la donna ha mentito sulla paternità di Tommaso

Cosa succederà questa settimana agli amatissimi inquilini di Palazzo Palladini? Come si evolveranno le intricate vicende al centro delle trame della storica soap di Rai Tre Un Posto al Sole? Scopriamolo con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda da lunedì 11 a venerdì 15 settembre.

Lunedì 11 settembre

Niko torna dalle vacanze e trova la madre che soffre per la cagnolina Bricca, e le deve anche dare la notizia sulle decisioni che Franco ha preso per il futuro della terrazza di Palazzo Palladini, e che Giulia non si sarebbe aspettata. I sospetti di Viola sui rapporti poco chiari tra Damiano ed Edoardo sono sempre più gravi, mentre Rosa si rende conto di continuare a provare gelosia nei confronti dell’ex. Intanto Micaela chiede a Serena una mano per risollevare le sorti sentimentali della sorella, mentre Manuela incontra di nuovo Niko.

Martedì 12 settembre

Micaela non si dà pace per la ‘clausura’ della sorella e continua a elaborare strategie per scuotere Manuela, ma le cose non vanno esattamente come la ragazza aveva previsto. Intanto Giulia dice a Niko che si opporrà alla decisione di Franco sul destino della terrazza e che ora la cosa più urgente per lei è occuparsi di Bricca. Tra Rosa e Damiano la tensione sale sempre di più a causa della gelosia della donna, mentre Viola si decide a confidare i suoi sospetti all’ex marito magistrato.

Mercoledì 13 settembre

Il legame con Viola spinge Edoardo a mettere a rischio il suo piano e se stesso. Micaela ha in mente un piano piuttosto elaborato per far uscire Manuela dall’isolamento e avvicinarla a Costabile. Lara continua a cercare in ogni modo di infilarsi nella vita di Roberto ma lui finalmente prende una decisione veramente importante e troppo a lungo rimandata.

Giovedì 14 settembre

Lara e Roberto sono ai ferri corti: il test del DNA finalmente svelerà senza lasciare dubbi la paternità biologica di Tommy e quindi si scoprirà se Lara ha raccontato bugie o verità. Nunzio scopre da Silvia una situazione che rischia di metterlo in imbarazzo nei confronti di Michele.

Venerdì 15 settembre

Roberto ha scoperto la verità ed ha subito chiesto il perdono di Marina, la donna però è in partenza per Londra. Intanto, Lara ormai scoperta, ancora non rinuncia a non giocare la sua ultima carta rivolgendosi a Filippo perché parli con il padre e lo spinga a pensare al futuro del piccolo Tommaso.

