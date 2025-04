Un posto al sole, le gemelle Cirillo via da Napoli e Niko 'impazzisce'. Il gesto choc per non perdere Manuela

La prossima settimana ne vedremo delle belle a Un posto al sole, la soap più longeva della tv italiana. In queste puntate vedremo il ritorno di Clara a Napoli, i problemi di Damiano con il suo capo e con Viola che è sempre più lontana perché non vuole convivere con lui. Inoltre le gemelle Cirillo hanno preso una decisione: lasceranno per sempre la città.

Un posto al sole, anticipazioni di lunedì 7 aprile

Damiano è sempre più freddo con Viola perché lei ha rifiutato la sua proposta di andare a vivere insieme e quindi è rimasto scottato da questa delusione. Rosa deve affrontare un nuovo problema che riguarda Eduardo e Clara. Micaela ha convinto Manuela a lasciare Napoli anche se quest’ultima già sente la mancanza della città e di amici, colleghi e familiari.

Martedì 8 aprile

Una volta presa la decisione di lasciare la città però adesso le sorelle gemelle Cirillo devono comunicarlo a tutti e soprattutto a Niko e Jimmy. Rosa accoglie in casa sua Clara e i suoi figli. Intanto cresce il malumore tra Viola e Damiano sempre più distanti.

Mercoledì 9 aprile

Le anticipazioni di Un posto al sole del 9 aprile ci dicono che Clara è tornata a Napoli per non stare più con Eduardo e ha portato i suoi figli con sé. La decisione di Micaela e Manuela Cirillo di lasciare Napoli ha turbato parecchio tutti soprattutto Jimmy e Niko. Mariella trascorre attimi romantici con Mimmo e Guido si prende cura di Lollo con Cotugno che vuole aiutarlo a badare al piccolo.

Giovedì 10 aprile

Niko è molto arrabbiato e nervoso per la partenza di Manuela e Micaela e litigherà con Renato. Intanto Eduardo piomba a Napoli e a Palazzo Palladini dove provoca tensioni e malumori soprattutto con Damiano. Nel frattempo Serena capisce finalmente perché Micaela vuole partire a tutti i costi. Sasà vuole aiutare Mimmo e Mariella per far vivere alla coppia l’amore che merita. Non si sa però cosa avrà in serbo per loro.

Venerdì 11 aprile

Marina rimane sconvolta da una notizia che arriva per lei dall’America che la costringe a prendere una decisione improvvisa. Eduardo non può rimanere a lungo in città e vuole che Clara vada via con lui. A questa situazione si oppone Damiano che finisce sotto attacco di Grillo. Intanto il giorno della partenza per le sorelle Cirillo si avvicina a Niko vuole parlare a Manuela per svelarle i suoi veri sentimenti prima che sia troppo tardi. Samuel invece cerca di mettercela tutta per dimostrarsi forte in questa situazione.

