Un Posto al Sole: Damiano sempre più a rischio, Luca deve parlare con Giulia Cosa vedremo nelle puntate della nuova settimana della soap di Rai Tre? Scopriamo tutte le anticipazioni

Valentina Di Nino Giornalista Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Nuova settimana e nuove emozioni per i telespettatori di Un Posto al Sole. Marina è sempre decisa ad andare avanti nel suo pericoloso piano mentre Luca deve svelare il suo segreto a Giulia. Cosa succederà nelle nuove puntate della soap di Rai Tre? Scopriamolo con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 23 al 27 ottobre.

Lunedì 23 ottobre

Marina continua imperterrita a voler mettere in atto il suo piano per liberarsi di Lara ma rischia di mettersi in una situazione pericolosa. Roberto invece, grazie a una conversazione con Filippo capisce quanto le cose e lui stesso sia cambiato negli ultimi anni. Intanto il figlio maggiore ha i suoi grattacapi nel suo ruolo di editore: tra le discussioni con Michele e quelle con i radioascoltatori.

Martedì 24 ottobre

Nuovo acceso confronto tra Filippo e Michele in radio: i due sono sempre più ai ferri corti. Manuela ha deciso di dire basta una volta per tutte con l’ossessione per Niko e vuole riprendere in mano la sua vita. Sembra riuscirci dopo essere uscita con Costabile. Viola è intenzionata a dire a Eugenio che è innamorata di Damiano, il quale continua a portare avanti il suo pericolosissimo incarico.

Mercoledì 25 ottobre

Damiano si trova in una situazione sempre più pericolosa. Il braccio destro di Edoardo sospetta di lui, mentre nel clan stanno per cambiare gli equilibri. Luca ha deciso di parlare finalmente a Giulia della sua malattia. Raffaele e Renato sono preoccupati per Otello, deciso a raggiungere Indica in moto.

Giovedì 26 ottobre

Luca non riesce ad affrontare il discorso della malattia con Giulia e intanto tiene un diario per scaricare tensioni e pensieri. E’ cosciente però che non può rimandare il momento della rivelazione alla donna che ama all’infinito. Roberto è contrario al piano di Marina perché teme di perdere per sempre Tommy. Renato e Raffaele hanno avuto un’idea per fermare Otello.

Venerdì 27 ottobre

Marina è costretta di malavoglia ad accettare le condizioni di Lara che pensa di aver vinto la lunga guerra contro i Ferri. Intanto Rosella scopre che nessuno della famiglia di Riccardo sarà presente al loro matrimonio.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche