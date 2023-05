Un posto al sole, anticipazioni: Roberto compie una scelta inattesa Su Rai 3 l'imperdibile appuntamento settimanale con la soap opera italiana in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50: tutte le novità dei nostri protagonisti

Torna l’appuntamento quotidiano con Un posto al sole, la famosa soap opera italiana che da anni intrattiene il pubblico di Rai 3 alle ore 20: 50. Vediamo insieme cosa accadrà nelle prossime giornate con le anticipazioni della settimana dal 15 al 19 maggio 2023.

Lunedì 15 maggio

La vendita del garage viene confermata e Franco lo vive come un momento difficile per via della distanza creatasi con Angela. Bianca si confida finalmente con la madre, mentre Lara, dopo il bacio con Roberto, vede la possibilità di riprendersi Ferri sempre più vicina, nonostante lui appaia insofferente riguardo la partenza improvvisa di Marina. Infine, Mariella litiga nuovamente con Cerruti.

Martedì 16 maggio

Angela e Franco si ritrovano e pensano di intraprendere una nuova attività lavorativa fuori Napoli. Giulia invece finisce nel mirino del clan di Eduardo, mentre Guido e Castrese cercano in ogni modo di salvare l’amicizia tra Mariella e Cerruti, ma le possibilità di riuscirci diminuiscono di volta in volta.

Mercoledì 17 maggio

Lara segue il processo di inserimento del piccolo Tommaso nella famiglia di Ferri, ma una donna misteriosa potrebbe crearle problemi smascherando il suo inganno. Giulia invece è stressata a causa dell’intimidazione subita da Eduardo, ma non solo: scopre della decisione di Angela e Franco di partire per la Sicilia.

Giovedì 18 maggio

Con il passare dei giorni, dopo la partenza di Marina, Roberto prende una decisione inattesa che riguarda Lara. Angela e Franco ufficializzano la loro nuova avventura in Sicilia con Bianca, ma Renato è ancora all’oscuro di tutto. Ora arriva la parte più difficile per i due: dirglielo. Otello insiste con Raffaele, ma Ornella ha un’idea che potrebbe aiutare quest’ultimo a liberasi dal fiato sul collo di Otello. Che funzioni o meno questo è ancora tutto da vedere.

Venerdì 19 maggio

Marina vuole mantenere le distanze da Roberto il quale troverà un supporto in Lara. Ad aiutarlo nell’alleggerire il carico di pensieri c’è anche la gioia della paternità. Lara è soddisfatta dei progressi fatti con Ferri, ma una telefonata inattesa potrebbe mettere a rischio i suoi diabolici piani. Speranza invece trascura Samuel perché indaffarata con lo studio, e Micaela ne approfitta per suscitare il suo interesse. Per arginare la situazione Mariella prova a mettere in guardia la nipote, ma ciò non servirà a evitare i guai in vista.

