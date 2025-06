Stefano Orfei, stoccata al veleno alla sorella Lara: “I gioielli di Moira? Bastava chiedere…” Oggi a La Volta Buona è intervenuto il primogenito della leggendaria circense. Era stato attaccato per aver messo all'asta alcuni preziosi averi di famiglia. Ecco i dettagli.

Dopo l’attacco di Lara Nones, nei confronti del fratello Stefano Orfei, ecco la replica al veleno. Oggi è stato il primogenito di Moira Orfei, infatti, a intervenire a La Volta Buona per chiarire il suo punto di vista. Era stato accusato di aver messo all’asta, senza consultarsi con nessuno, i preziosi gioielli della madre. Ma la versione presentata da Stefano, nel salotto di Caterina Balivo, ha restituito un quadro molto più complesso. Vediamo che cosa ha detto Orfei in dettaglio qui sotto.

Stefano Orfei, la bordata alla sorella Lara a La Volta Buona

Stefano Orfei contro Lara Nones. Lo scontro tv sui gioielli di Moira è proseguito oggi, giovedì 5 giugno, con la replica puntuale (e velenosa) da parte del primogenito. "Non tutto è all’asta", ha esordito Stefano a La Volta Buona, "alcune cose sono come mostra in memoria di mia mamma Moira".

Poi l’attacco diretto alla sorella Lara: "Lei sa tutto, bastava che mi chiamasse e le avrei spiegato tutto. Ho fatto questa cosa senza chiederle il permesso ma noi in famiglia, per come siamo cresciuti, ho sempre preso queste decisioni da solo…Ho fatto gli oneri e onori, è andato sempre tutto bene…bastava una chiamata e ne avremmo parlato invece ieri ha detto che non mi ha chiamato perché era nervosa…La cosa mi fa un po’ ridere. Il mio numero lo conosce".

Ma la sfuriata di Stefano Orfei non si è certo fermata qui. Perché a seguire, il figlio della circense ha poi spiegato come stesse pianificando di riaprire insieme alla sorella il circo di famiglia, dopo le difficoltà del covid. E come sia stato lui, in questo periodo, a farsi carico delle spese per mantenere in piedi l’organizzazione. Compresa la cura degli animali.

Il ‘mea culpa’ (parziale) di Stefano Orfei

Stefano è poi tornato sul tema tanto dibattuto dei gioielli. "Quando il mio papà stava male mi sono ritrovato tutti questi gioielli impegnati per riuscire a mandare avanti il circo", ha spiegato Orfei. "Questa cosa sarebbe dovuta restare in famiglia, invece devo dirla per far capire…Era arrivato il momento di riscattarli ma la cifra era enorme, c’era il covid e dovevo mantenere gli animali. Così ho accettato di venderli. Due anni che siamo stati fermi nessuno si è interessato agli animali".

E infine è arrivata la parziale ammissione di colpa: "Forse ho sbagliato a non dirglielo (alla sorella Lara, ndr) ma è un’abitudine il fatto che abbia fatto sempre tutto io. Non ho mai chiesto niente a nessuno".

