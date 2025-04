Heater Parisi, chi è la figlia Rebecca Jewel. La gravidanza e il rapporto (speciale) con Jacqueline Luna Di Giacomo La primogenita dell’ex ballerina è nata nel 1994 dal matrimonio con Giorgio Manenti ed è sempre stata molto legata alla famiglia e alla compagna di Ultimo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Heather Parisi sta per diventare nonna per la seconda volta. La primogenita Rebecca Jewel, nata nel 1994 dal matrimonio con Giorgio Manenti, è infatti incinta. Ad annunciarlo è stata la sorella (e futura zia) Jacqueline Luna Di Giacomo, la quale a sua volta è recentemente diventata madre di Enea, il primo figlio nato dalla relazione col cantante Ultimo. Scopriamo tutta la loro storia.

Chi è Rebecca Jewel, la prima figlia di Heather Parisi

Sulla scia dell’enorme successo riscosso negli anni Ottanta, dopo una breve esperienza in Spagna nel 1993 Heather Parisi tornò in Italia per condurre Bellezze al Bagno al fianco di Giorgio Mastrota. Fu proprio in questo periodo che la ballerina conobbe il suo primo amore, Giorgio Manenti. Il 16 ottobre dello stesso anno Heather sposò l’imprenditore e, poco dopo il fatidico "sì", annunciò di essere incinta della sua prima figlia. Il 20 luglio del 1994 nacque dunque Rebecca Jewel, che poco dopo venne battezzata (i suoi padrini sono Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, ancora sposati al tempo). Negli anni successivi Manenti finì al centro dello scandalo Magnetofoni Castelli e, indagato per bancarotta, finì in carcere per un buco di oltre 70 miliardi di lire. Il caso giudiziario mise a dura prova il rapporto con Heather Parisi e la coppia arrivò al divorzio nel 1999. L’anno successivo sarebbe arrivata Jacqueline Luna, la seconda figlia dell’ex showgirl nata dalla relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’annuncio della gravidanza e il rapport con Jacqueline Luna Di Giacomo

A differenza di Heather Parisi e Jacqueline Luna Di Giacomo, ormai da anni ai ferri corti, Rebecca Jewel ha sempre avuto un rapporto speciale con la sorella. Il 21 aprile 2025 è stata proprio Jacqueline a rivelare la gravidanza di Rebecca, condividendo un toccante post su Instagram nel quale non ha nascosto tutta la sua emozione nel diventare zia. "La prima Pasqua con… Sole. Mia sorella diventa mamma, io divento zia, Enea diventa cuginetto grande! La vita è bella bella bella bella davvero!" ha scritto la giovane, condividendo una sequenza di foto insieme alla sorella. "Sempre insieme, anche in questa meravigliosa nuova avventura" ha risposto con grande entusiasmo Rebecca, incinta per la prima volta. La primogenita di Heather Parisi aveva infatti a sua volta seguito da vicino Jacqueline durante la gravidanza che ha portato alla nascita di Enea, il figlio frutto della relazione col cantante Ultimo venuto alla luce il 30 novembre del 2024.

Potrebbe interessarti anche