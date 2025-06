Disney+, i migliori personaggi che hanno debuttato in una serie tv Marvel: il segreto del successo Le serie tv Marvel non hanno sempre incontrato il favore dei fan, ma hanno senza dubbio il merito di aver introdotto personaggi importanti se non fondamentali

CONDIVIDI

Sembra passato un secolo da quando Wandavision, la prima serie originale del Marvel Cinematic Universe, è arrivata su Disney+. Eppure sono trascorsi solo 4 anni. Ovviamente escludiamo dal discorso i prodotti distribuiti su altre piattaforme e che sono e non sono considerate canoniche allo stesso tempo. L’espansione dell’MCU, prima un universo unicamente filmico, è stato un passaggio fondamentale per i fan e ha stravolto il modo in cui sono entrati in contatto con nuovi personaggi. Non è una meccanica che ha sempre funzionato, anzi. Spesso i "side project" seriali della Casa delle Idee non hanno incontrato il favore degli appassionati più accaniti. Ciononostante, da essi sono scaturiti diversi personaggi interessanti, che in alcuni casi sono anche riusciti ad arrivare nelle pellicole "principali". Prima di presentarvi la nostra lista, vi ricordiamo che tutte le serie TV citate sono disponibili in streaming nel catalogo di Disney+.

I migliori personaggi dell’MCU usciti dalle serie Disney+ e dove vederli in streaming

Kate Bishop

Co-protagonista di Hawkeye, l’arciera e fan di Clint Barton interpretata da Hailee Steinfeld è stata senza dubbio apprezzata dai fan. In particolare la chimica trovata sul set con Jeremy Renner, che ha chiaramente mostrato come queste serie possano essere usate anche per "passare il testimone" da un personaggio all’altro nella naturale evoluzione dell’MCU.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

US Agent

Parlavamo di personaggi che sono comparsi nei prodotti per il piccolo schermo e sono arrivati a quello grande, ed ecco John Walker (Wyatt Russell). Presentato ufficialmente in Falcon & The Winter Soldier, il successore di Captain America ha mostrato l’altra faccia di chi porta lo Scudo, finendo per venire schiacciato dall’immensa pressione a esso legato.

Moon Knight

Oscar Isaac veste i panni dell’eroe protagonista nell’omonima serie, un vigilante dai toni oscuri e violenti che lotta ogni giorno con un disturbo dissociativo della personalità. Un esperimento che ha mostrato come la Marvel sia in grado, quando vuole, di affrontare anche tematiche più mature.

Sylvie

La variante di Loki interpretata da Sophia Di Martino non è l’unico personaggio introdotto nella serie omonima al Dio dell’Inganno, ma è senza dubbio quello che è rimasto più impresso nella memoria dei fan. Un personaggio fondamentale non solo per la serie stessa, ma per tutto l’MCU, poiché le sue azioni hanno portato alla rottura della Sacra Linea Temporale.

Ms. Marvel

Un altro personaggio passato da una serie tv al cinema. Kamala Khan (Iman Vellani) ha regalato ai fan un racconto di formazione in cui immedesimarsi ed è stata l’ennesima prova di come questi prodotti possano essere un ottimo viatico per il naturale ricambio generazionale di eroi.

Lady Morte

Aubrey Plaza ha stupito tutti portando in scena in Agatha All Along l’entità cosmica nota come Lady Morte. Attraverso una serie, Marvel ha introdotto una forza fondamentale e ha al contempo ampliato la lore legata alla magia e al misticismo.

Potrebbe interessarti anche