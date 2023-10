Tu Si Que Vales: nella quarta puntata spopola il sosia di Gigi D’Alessio Ieri sera, nuovo appuntamento con il talent show di Mediaset, tra esibizioni spettacolari e grandi risate. A rubare la scena è stato l’imitatore del celebre cantautore partenopeo.

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la quarta, attesissima puntata di Tu Si Que Vales. E il programma di punta del sabato sera targato Mediaset non ha deluso neanche questa volta. Altri incredibili talenti, tra comici, ballerini, attori e performer, hanno sfilato davanti ai giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto (oltre alla presidentessa Sabrina Ferilli). A rubare la scena, tra i tanti concorrenti, è stato il 51enne napoletano Ivan Di Fenza, che si è presentato sul palco come sosia del mitico Gigi D’Alessio. Ivan ha conquistato la simpatia del pubblico eseguendo alcune canzoni in playback, e il video della sua performance è diventato subito virale sui social. Ecco tutti i dettagli.

Tu Si Que Vales, l’esibizione virale del sosia di Gigi D’Alessio

Tu Si Que Vales continua a macinare record su record. L’amatissimo talent show di Canale 5, giunto ormai alla sua decima edizione, in quest’inizio di stagione sta vincendo a mani basse la "battaglia" degli ascolti del sabato sera, con un 30% di share fisso. Grande merito va anche all’affiatatissimo e amatissimo trio di conduttori: il rugbista Martin Castrogiovanni (ormai un veterano del programma), il campione di Mma Alessio Sakara, e la new entry Giulia Stabile, ballerina della scorsa edizione di Amici.

Anche nella quarta puntata di ieri sera, Tu Si Que Vales non ha deluso le attese, regalando grandi emozioni e momenti di squisito intrattenimento. Davanti ai giudici del programma – Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto – si sono presentati nuovissimi talenti, tra comici, attori e performer di vario genere. E uno dei protagonisti assoluti è stato senza dubbio Ivan Di Fenza, 51enne originario di Napoli, che si è presentato in qualità di sosia di una leggenda della musica partenopea.

"Sui social, su TikTok, sono diventato molto virale", ha esordito Ivan dopo essersi presentato alla giuria. Poi si è rivolto agli spettatori con una domanda: "volevo chiedere al pubblico secondo voi a chi somiglio". E la risposta è arrivata unanime e immediata: "sei uguale a Gigi D’Alessio". In effetti la somiglianza è parsa evidente a tutti, anche se la Littizzetto ci ha tenuto a precisare, con ironia, che "Gigi ha un po’ meno fronte".

A questo punto il concorrente si è cimentato in playback con il brano "Non Mollare mai", suscitando molta simpatia, anche se non è andato esattamente a tempo con la musica. Il pubblico ha comunque gradito, e Ivan di Fenza si è detto contento dell’esperienza. "Sono felicissimo, vada come vada", ha concluso, "sono stato felice di stare qua". Nel frattempo il suo video è diventato virale sui social. Specialmente su TiKTok, dove Ivan conta già più di 34mila followers.

