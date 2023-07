Tu Sì Que Vales, è subito show: fanno faville Joey & Rina. Chi sono Terminate le riprese della nuova stagione del talent, fioccano le indiscrezioni. Dopo la sfuriata della Ferilli arriva l’exploit del duo lanciato da TikTok. Ecco le anticipazioni.

Il primo blocco di riprese di Tu Sì Que Vales 2023 si è concluso. E in attesa che il programma ritorni a settembre, in prima serata su Canale 5, arrivano già le prime indiscrezioni su quello che pare essere successo agli studi Elios di Roma. Così, dopo la sfuriata di settimana scorsa della Ferilli, spunta adesso un nuovo retroscena. Il duo di ballerini Joey & Rina, già apparso in TV insieme alla Celentano, avrebbe stregato la giuria e il pubblico presente. Attivi e seguitissimi sui social, i due si sono esibiti sulle note delle canzoni di Annalisa, facendo a quanto pare un gran figurone. Ecco cos’è successo e tutte le anticipazioni.

Tu Sì Que Vales, l’exploit del duo Joey & Rina

Ieri, mercoledì 26 luglio 2023, si è conclusa la prima tornata di registrazioni della nuova stagione di Tu Sì Que Vales. E a quanto pare, come riporta "Tvpertutti", è stata una chiusura con il botto. A monopolizzare l’attenzione e i cuori dei presenti, tra pubblico e giuria, ci avrebbero pensato due ballerini provenienti dal mondo social, Joey & Rina.

L’esibizione della coppia, infatti, avrebbe scatenato gli applausi e i complimenti di tutti i presenti. Una performance da brividi, eseguita impeccabilmente sulle note di un medley di tre canzoni di Annalisa, "Mon Amour", "Bellissima" e "Disco Paradise".

Joey Di Stefano e Rina Di Liberto, ballerini originari di Ramacca, in provincia di Catania, non sarebbero però alla loro prima esperienza TV. Dopo una formazione presso la scuola di ballo di San Gregorio, la coppia è esplosa su Tik Tok ed è così approdata da Alessandro Cattelan su Rai 2. Qui i due si sono esibiti insieme alla coreografa e insegnante di Amici Alessandra Celentano, riscuotendo già grandissimi apprezzamenti.

E ora, a quanto pare, Joey & Rina hanno compiuto un ulteriore passo avanti nella lunga scalata verso il successo. I giudici di Tu Sì Que Vales sono rimasti stregati dalla loro esibizione. E a noi non resta altro che aspettare con ansia la messa in onda della nuova stagione.

Tu Sì Que Vales, le altre anticipazioni

Oltre alla sfuriata di Sabrina Ferilli e al gran figurone dei due ballerini, in queste ore si fanno strada anche altre indiscrezioni sulla nuova stagione di Tu Sì Que Vales. Sembra, infatti, che l’ex Amici Giulia Stabile si sia rifiutata di ballare sul palco insieme ad alcuni ballerini professionisti, per poi cambiare idea all’ultimo e accettare la sfida.

Ci sarebbe poi stato anche un incidente, occorso tra la giuria del talent e un concorrente no vax e terrapiattista. Un momento di spiacevole tensione, poi risolto senza ulteriori strascichi.

