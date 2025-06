Squid Game 3, il cast completo dell'attesissimo finale della serie di Netflix: chi torna La rivolta dei giocatori è fallita, la resa dei conti tra Gi-hun e il Front Man sta per arrivare: chi dei due uscirà vivo dai terribili giochi che li attendono?

La stagione 3 di Squid Game è ormai alle porte, ma non mancano sorprese per quanto riguarda il cast. La serie dei record di Netflix arriverà in streaming in tutto il mondo il 27 giugno. Riuscirà Gi-hun ad avere la meglio sul malvagio Front Man e sugli organizzatori dei giochi, ponendo fine una volta per tutte all’ondata di morte e sofferenza? O le speranze del giocatore numero 456 si tradurranno in un fallimento?

L’atteso scontro finale

I fan di tutto il mondo sono in trepidante attesa per vedere il tanto desiderato finale dell’avventura di Gi-hun. Lo scrittore e regista della serie, Hwang Dong-hyuk, ha promesso di regalare agli appassionati una meritata conclusione. Ancora una volta al timone anche in veste di produttore, il cineasta coreano ha fatto la storia alla 74ma edizione dei Primetime Emmy, portandosi a casa il premio come miglior regista in una serie drammatica.

La trama di Squid Game 3 è avvolta dal mistero e riprenderà esattamente dove si era interrotta la stagione 2. La rivolta dei giocatori è fallita e Gi-hun ha perso il suo migliore amico Jong-bae, ucciso davanti ai suoi occhi dal Front Man. I giochi, quindi, continueranno come da programma. Gi-hun non demorderà dal suo obiettivo di porvi fine, oppure si lascerà travolgere dagli eventi, gettando la spugna? E che peso avranno le scelte degli altri giocatori, ritornati alla mercé dei loro aguzzini?

Il cast completo di Squid Game 3

Ovviamente ritorneranno Lee Jung-jae, volto di Gi-hun, e Lee Byung-hun, interprete del Front Man. Il resto del cast della stagione 3 di Squid Game comprenderà Yim Si-wan (il truffatore delle cripto Lee Myung-gi), Kang Ha-neul (l’ex soldato Kang Dae-ho), Wi Ha-jun (il detective Hwang Jun-ho, fratello del Front Man), Park Gyu-young (Kang No-eul, ex dipendente del parco divertimenti), Park Sung-hoon (la soldatessa transgender Cho Hyun-ju), Yang Dong-geun (Park Yong-sik, che ritrova sua madre nei giochi).

E ancora: Kang Ae-sim (Jang Geum-ja, madre di Yong-sik), Jo Yu-ri (Kim Jun-hee, incinta del figlio di Myung-gi), Chae Kuk-hee (la sedicente sensitiva e sciamana Seon-nyeo), Lee David (il giovane Park Min-su), Roh Jae-won (Nam-gyu, il braccio destro del rapper Thanos). Completano il cast Jun Suk-ho (uno dei criminali a cui Gi-hun chiede aiuto per trovare chi organizza i giochi), con la partecipazione speciale di Park Hee-soon (il volto dietro alla maschera di uno dei comandanti dei giochi). Vi ricordiamo che Squid Game 3 sarà trasmesso in streaming in esclusiva solo su Netflix a partire dal 27 giugno.

