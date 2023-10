Totti e Noemi “sbeffeggiati” da Pio e Amedeo. E in platea spunta la Meloni L’ex capitano della Roma e la sua nuova compagna erano presenti allo show dei comici al Teatro Brancaccio. Inevitabile la battuta su Ilary Blasi. E tra il pubblico c’era pure la Premier.

Pio e Amedeo colpiscono ancora. Il duo di comici pugliesi ha dato spettacolo, al Teatro Brancaccio di Roma, durante lo spettacolo "Felicissimo Show". In platea erano presenti l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, e la sua nuova compagna Noemi Bocchi. E così i comici ne hanno approfittato per salutarli calorosamente, e fare ovviamente un po’ di sana ironia sull’ex moglie del calciatore, Ilary Blasi. Le battute, molto apprezzate dal pubblico, hanno scatenato l’imbarazzo di Totti e consorte. Strappando però anche qualche sorriso. Ecco i dettagli.

Totti e Noemi Bocchi "sbeffeggiati" da Pio e Amedeo

Se ti presenti a uno spettacolo di Pio e Amedeo, e sei una celebrità, qualche colpo basso devi aspettartelo per forza. E così il duo comico pugliese, che ha fatto dell’irriverenza il suo cavallo di battaglia, questa volta se l’è presa con una bandiera del calcio italiano, nonché vera icona della "romanità". Francesco Totti, ex capitano della Roma, era infatti in sala durante lo spettacolo "Felicissimo Show", andato in scena al Teatro Brancaccio. E la presenza al suo fianco della nuova compagna, Noemi Bocchi, ha scatenato un’inevitabile raffica di battute da parte dei due simpaticissimi comici. Compresa una stoccata a Ilary Blasi.

Non appena Pio e Amedeo hanno individuato "Er Pupone" seduto in platea, si sono diretti verso di lui con fare sornione. Il pubblico in sala lo aveva già accolto al grido "Francesco! Capitano!", ma l’omaggio dei due comici è stato decisamente più pungente. Prima è arrivato il saluto di rito alla fidanzata, Noemi Bocchi, che era seduta di fianco a Totti. "Ciao Noemi!", ha esclamato Pio, rifilandole due baci sulla guancia. E poi, dal nulla, sono partite le battute all’indirizzo di Francesco.

"Ma tu si content?", ha domandato Amedeo a Totti. Tradotto: te la stai spassando con la tua nuova fiamma? E poi, non pago, Pio ha rifilato al capitano il colpo definitivo: "Da quando t’ha cacciato Ilary…". Subito il pubblico è scoppiato in un boato. E anche Totti e Noemi hanno accennato un sorriso, anche se l’imbarazzo, come si intuisce nei video diffusi online, era piuttosto evidente.

Pio e Amedeo, Giorgia Meloni in prima fila al loro spettacolo

Totti e Noemi non erano però le uniche celebrità presenti allo show andato in scena al Teatro Brancaccio. C’era anche Lino Banfi, seduto a pochi passi dal capitano. E poi, soprattutto, in prima fila, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Ieri c’era la Meloni.", hanno raccontato a proposito i comici, parlando coi giornalisti. "Era la prima volta che veniva a vederci. Abbiamo insistito di più sulle accise, ci siamo andati pesanti". Ma la Premier, a quanto pare, è stata al gioco. "Lei rideva. È una donna molto autoironica. Magari ad aver tutti i politici così, che sanno ridere delle battute".

