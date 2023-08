Torna stasera Benedetta Primavera: anticipazioni sul varietà musicale di Loretta Goggi Se ti stai chiedendo cosa potresti vedere stasera, non lasciarti scappare la prima puntata di Benedetta Primavera, il varietà della Goggi con tanti super ospiti

Stasera, alle ore 21:25, andrà in onda sul primo canale la prima puntata di Benedetta Primavera, lo show di Loretta Goggi che ha segnato un vero e proprio trionfo alcuni mesi fa. Il titolo del programma rende omaggio alla celebre canzone della Goggi "Maledetta Primavera", classificatasi seconda al Festival di Sanremo 1981, ma rimasta di fatti un vero e proprio cult. La conduttrice ha spiegato che lo show: "Non nasce per celebrare me, nonostante abbia 63 anni di carriera da festeggiare quest’anno, ma dal desiderio di fare un viaggio nel mondo dello spettacolo e del costume, una lettura dedicata sia al passato che al presente, con ospiti sia di ieri che di oggi. Uno scambio e un confronto tra i giovani e chi ha la mia età". Scopriamo però di più sulla puntata che andrà in onda stasera, dai "Valletti" della cantante, fino agli ospiti presenti sul palco.

Gli ospiti

La prima ospite di Loretta Goggi in Benedetta Primavera non poteva che essere lei, Heather Parisi. Con la ballerina americana, la cantante ha condiviso alcuni dei momenti più importanti della sua carriera, che ha voluto ricordare nel corso della serata. Come dimenticare, infatti, le celebri "mossette" di danza che hanno reso celebri entrambe le artiste. Loretta Goggi è stata sicuramente un’innovatrice in questo senso, e solo una persona è riuscita a superarla: Heather Parisi. Le donne si lanceranno quindi in una serie di esibizioni, ovviamente di ballo, ma non mancheranno anche simpatici momenti canori molto piacevoli. Ma se pensate che la showgirl sia l’unica che vedrete in puntata vi sbagliate di grosso, infatti si alterneranno sul palco anche personaggio come Chiara Francini, Mietta, Anna Tatangelo, Bruno Vespa, Marco Giallini e Claudio Amendola. In particolare, Mietta e Anna Tatangelo duetteranno con un po’ di aiuto dalla regia rispettivamente con degli ologrammi di Mia Martini e Whitney Houston, regalando delle emozioni uniche. Mentre con Bruno Vespa si tratterà il tema della censura.

Gli assistenti e dove e come vederlo

Ad accompagnare la conduttrice e cantante, ci sarà anche il celebre duo comico composto da Luca e Paolo, che si dedicheranno anche ad una serie di sketch tutti da ridere, oltre a scherzare molto con la padrona di casa. Se vi state chiedendo invece come vedere Benedetta Primavera in diretta tv e live streaming, lo show andrà in onda proprio stasera, alle 21:25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

