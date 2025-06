Anna Tatangelo, non solo cantante ma anche attrice: non indovinerai mai dove ha recitato E' una delle voci italiane più intense di sempre: ma Anna Tatangelo stupisce tutti anche sul piccolo schermo. Ecco dove guardare tutti i film in streaming.

Fonte: Mediaset Infinity

La musica italiana ne è consapevole, Anna Tatangelo è una delle poche artiste che, con la sua voce, riesce a toccare l’anima di chi l’ascolta grazie alla sua potenza e alla sua sensibilità. Nelle scorse ore ha sorpreso tutti con un annuncio molto bello: è in dolce attesa. La cantante ha pubblicato su Instagram una foto in bianco e nero in cui accarezza il pancino, segno della sua seconda gravidanza dopo Andrea, avuto con Gigi D’Alessio. Lo scatto è accompagnato dalla frase: "Un altro nuovo inizio che la vita mi dona". Ma Tatangelo è una donna dalle mille risorse: non è solo un cantante talentuosa ma anche un’attrice… lo sapevate? Se la risposta è negativa, allora dovete assolutamente leggere questo articolo per spere tutti i dettagli suoi suoi film e, in particolare, dove guardarli in streaming.

Un Natale al Sud, il film con Anna Tatangelo: trama e cast

Oltre a una carriera impeccabile come cantante, Anna Tatangelo ha preso parte anche in un film, diventando, così anche un’attrice. La pellicola è Un Natale al Sud ed è del 2016. Diretto da Federico Marsicano, il film è una commedia, la cui durata è di circa novanta minuti. Il carabiniere milanese Peppino Colombo e il fioraio napoletano Ambrogio Esposito, insieme alle mogli Bianca e Celeste, trascorrono il Natale in una località montana del nord. Durante la vacanza scoprono che i figli, Riccardo e Simone, si sono fidanzati con due ragazze conosciute online ma mai incontrate di persona. Tornati a casa, decidono di iscrivere i ragazzi a una festa organizzata dal sito di incontri e fanno in modo che anche le ragazze partecipino. Le mogli insistono per seguirli, con secondi fini. L’intervento dei genitori, però, finisce per complicare le relazioni dei figli e mettere in crisi anche le loro stesse coppie, al punto da rischiare di tornare a casa da soli. Qui, Tatangelo interpreta il ruolo di Eva.

Nel cast di questa esilarante commedia, troviamo anche: Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Debora Villa, Barbara Tabita, Enzo Salvi, Loredana De Nardis, Simone Paciello, Riccardo Dose, Giulia Penna, Ludovica Bizzaglia, Paola Caruso, Giuseppe Giacobazzi.

Dove vedere il film di Anna Tatangelo in streaming

Con un cast del genere, se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di guardare Un Natale al Sud, sia per la leggerezza che trasmette, sia per le risate assicurate. Inoltre, se non volete perdervi la performance da attrice di Anna Tatangelo, l’unica soluzione è, appunto, guardarlo. Potrete trovare il film in streaming su diverse piattaforme, tra cui:

Mediaset Infinity

Prime Video

Tim Vision

