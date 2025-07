Reazione a Catena, disastro 'Gira che ti rigira' e record imbarazzante: "Non si era mai visto" Cosa è successo nella puntata di venerdì 18 luglio 2025 di Reazione a Catena, il game show preserale di Rai Uno guidato da Pino Insegno

A giocare nella puntata di venerdì 18 luglio 2025 a Reazione a Catena, il popolare game show preserale guidato da Pino Insegno, sono le campionesse in carica, le Pane al Pane, ovvero Giulia, Olga e Giulia, ancora alla ricerca dell’Ultima Parola vincente per riuscire a conquistare il loro primo montepremi.

A sfidarle, arrivano negli studi del centro di prodizione Rai di Napoli tre giovanissimi toscani di Prato, i Gira che ti rigira, ovvero Naischel, italiana dal bellissimo nome thailandese, il fidanzato Francesco e l’amico Ruben. Hanno già partecipato a Reazione a Catena nel 2023 con il nome ‘Nini di Nonno’.

Reazione a Catena: cosa è successo nella puntata di ieri (venerdì 18 luglio)

Come ogni sera, il gioco crocevia della partita è quello dell’Intesa Vincente, che mette alla prova non solo la preparazione e la velocità di ragionamento dei concorrenti ma anche la loro complicità e il loro affiatamento come squadra. Le prime a giocare sono le campionesse Pane al Pane che centrano 7 definizioni corrette. Poi è la volta dei giovanissimi sfidanti che fanno un vero figurone, infilando alla loro prima Intesa Vincente ben 15 termini (record stagionale) e conquistano il diritto di provare a conquistare il montepremi di puntata, giocando all’Ultima Catena.

Dopo una puntata veramente bella, in cui i Gira che ti rigira hanno spodestato le campionesse, l’Ultima Catena non è altrettanto fortunata per i ragazzi toscani che partono da un montepremi di ben 141mila euro, sperperano praticamente tutto durante l’ultimo gioco, in cui non ne azzeccano una e arrivano all’Ultima Parola con un piccolissimo montepremi di 138 euro. In questo caso, il loro è un record negativo di errori all’ultima catena: addirittura 10. La parola da indovinare segue il termine "Ferro", inizia con "To" e finisce con "o". I concorrenti però non trovano subito la soluzione e comprano il terzo elemento. Alla fine quindi, giocano per 69 euro. Il terzo elemento è "Commosso". Scelgono la parola "Tormentato", ma il termine giusto è "Toccato". Niente da fare, una puntata bellissima finita in un disastro.

Le reazioni social

Non mancano anche in questa sera di venerdì le reazioni social in tempo reale sull’esito della partita dei Gira che ti rigira. I nuovi campioni sono apprezzati, ma l’Ultima Catena, per loro disastrosa, viene parecchio criticata. Precisa l’account Statistiche di Reazione a Catena:" 69 euro è il record negativo per questa stagione, ma il 27 giugno 2024 le Chicche d’uva arrivarono a 56 € dopo il terzo elemento." C’è chi scrive: "Visto che i ragazzi sono stati bravissimi gli hanno messo una catena impossibile.", "la parola finale che fino a ieri quasi un regalo, stasera, difficilissima. Galeotto il cambio della guardia?? Tre ragazzi bravissimi con un livello di difficoltà che non si spiega!?". E ancora: "Questa catena è stata la più difficile di sempre", "Sì ma era una catena difficile e insensata", "Mamma mia che figuraccia". Ma sul web c’è anche chi non è d’accordo: "Non ho capito tutto sto clamore per l’ultima catena. Io che non sono una cima le ho prese quasi tutte al primo colpo. Questi singolarmente sono un disastro. Spero per loro sia solo l’emozione", "Dopo l’entusiasmo iniziale, rimpiango la vecchia squadra. Tutta intesa e niente arrosto per il resto, dai comprare il terzo elemento e finirla con 69 euro mi sa che non si era mai visto. Il bello è che dureranno a lungo essendo bravi nell’intesa".

