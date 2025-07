The Twisted Tale of Amanda Knox, l’incubo arriva su Disney+: il trailer della serie che riapre il caso Meredith Kercher La serie The Twisted Tale of Amanda Knox debutta il 20 agosto su Disney+: nel trailer, il racconto della sua verità e una critica feroce al sistema giudiziario.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Disney+

Quello di Meredith Kercher è stato uno dei casi giudiziari più controversi che ha sconvolto l’opinione pubblica internazionale. Presto, si potrebbe tornare a parlare di questa terribile vicenda perché su Disney+ ad agosto debutterà The Twisted Tale of Amanda Knox, una miniserie originale ispirata proprio al processo alla studentessa americana. Nelle scorse ore, è stato rilasciato anche il trailer di questo progetto, che preannuncia dei colpi di scena. Vediamo insieme tutti i dettagli.

The Twisted Tale of Amanda Knox: cosa sappiamo sulla serie Disney+

Twisted Tale of Amanda Knox arriverà il 20 agosto su Disney+ e Hulu. La serie si ispira al controverso (e purtroppo famosissimo) caso di Meredith Kercher, uccisa nel 2007 a Perugia, e ripercorre la vicenda giudiziaria che coinvolse Amanda Knox, inizialmente condannata e poi assolta. Di recente, è stato rilasciato anche il trailer, che mostra il ritorno dell’americana in Italia dopo l’assoluzione e ricostruisce i momenti del ritrovamento del corpo, oltre alle fasi salienti del processo. Il racconto sarà dal punto di vista di Amanda, offrendo un ritratto critico della giustizia italiana e della reazione pubblica nei suoi confronti. I primi due episodi saranno disponibili al lancio, seguiti da uno a settimana. In Italia la serie sarà proposta in lingua originale con sottotitoli in italiano per le parti in inglese.

Il cast comprende Grace Van Patten, Sharon Horgan, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli, Giuseppe De Domenico e Roberta Mattei. La produzione è di 20th Television insieme a The Littlefield Company. Creatore e produttore esecutivo è KJ Steinberg (This Is Us). Tra gli altri produttori esecutivi figurano Warren Littlefield, Monica Lewinsky, Amanda Knox e Michael Uppendahl (anche regista).

Una serie che farà (sicuramente) discutere

La serie appartiene al genere del true crime di qualità, quello che non si limita a raccontare gli eventi, ma indaga anche le storie e le percezioni che si sviluppano intorno a un caso. Stando a ciò che ha affermato la produzione, il progetto non si presenterà solo come una cronaca dei fatti, ma anche come una sorta di percorso per restituire profondità e sfumature a una vicenda spesso banalizzata da titoli sensazionalistici e cliché culturali. Senza ombra di dubbio, The Twisted Tale of Amanda Knox potrebbe ‘riaprire’ nuovamente questo caso e far esplodere l’opinione pubblica, tra critiche, commenti vari e opinioni contrastanti.

Ci saranno persone che non apprezzeranno le durissime critiche di Amanda Knox alla giustizia italiana, altre che, invece, potrebbero prendere le sue difese. Non possiamo saperlo ora, non ci resta che attendere il riscontro dopo l’uscita della serie su Disney+ prevista per il 20 agosto 2025.

