Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Antonino Spinalbese e la rivelazione hot sul GF Irma ha fatto una domanda molto precisa ad Antonino: "Come hai fatto a resistere sei mesi?" [Senza avere rapporti intimi al GF, NB]. Lui ha svicolato: "A questa domanda non posso rispondere. Cinque mesi e mezzo. Sono pesanti. La differenza fisica è evidente. Per un uomo è difficile. Però mi rifiuto di rispondere ad alcune domande". Ma Irma ha continuato: "Sono pesanti cinque mesi e mezzo senza… per un uomo poi. Una donna sei mesi, figurati, può stare anche anni. Il problema è l’uomo, che sei mesi già… l’uomo dopo 40 giorni lo vedi già male". Poi il parrucchiere ha chiesto di cambiare discorso, ma lei ha proseguito: "Non puoi dire così. Come hai fatto in quei mesi?". "Non ho fatto" ha risposto Antonino ridendo. Irma ha però aggiunto: "Ah, bugia". Infatti in passato lo stesso Spinalbese ha ammesso di essersi intrattenuto nel letto con Oriana Marzoli, con tanto di voti sulla "performance".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Pierangelo e Jasmine richiedono Helena nel gioco Nelle ultime ore, il concorrente Pierangelo Greco ha chiesto agli autori di far tornare Helena Prestes e Amanda Lecciso nella Casa, in cui fino a poco fa c'erano anche loro: “Quanto vorrei che ci fosse Helena… vi prego per una settimana fate venite qui Helena ed Amanda”. L'amica Jasmine ha dato subito ragione all'influencer, rispondendo: "Siii, adoro!".

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Irma Testa spiazza sul montepremi finale La campionessa di boxe ha rivelato cosa farebbe se dovesse vincere il montepremi, ammettendo che almeno momentaneamente lascerebbe lo sport: "Vincessi il milione, la prima cosa che farei uscita da qui è chiamare la mia compagna e le direi di raggiungermi a Roma Fiumicino per scappare per una meta sconosciuta anche a me stessa. Prenderei una pausa dagli allenamenti. Questa per me è una passione grandissima, ma è anche il mio lavoro. È chiaro che io spesso gareggio anche per guadagnare, perché è la mia fonte di guadagno. Quindi sì, mi fermerei proprio se vincessi".

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Elena Barolo contro Laura Maddaloni Il gioco è iniziato solo da alcuni giorni, ma sembra che Elena Barolo si sia fatta già la sua opinione su Laura Maddaloni. Parlando con la sua compagna di gioco Thais , l'ex velina ha rivelato di non riuscire a fidarsi della Maddaloni: "Laura è molto spigolosa. Lei è una che dice una cosa, ti giri e ne dice un’altra". L'altra le ha suggerito di non saltare subito a conclusioni sui suoi rivali di gioco, ma Elena è rimasta ferma sulla sua posizione, definendo Laura come molto furba: "Nella lotta devi ingannare l’avversario. Quante volte si fanno le finte in questi sport? Si fanno tante volte".