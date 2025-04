Continuano gli scoop e le novità sui concorrenti di The Couple, che in poche ore si sono resi protagonisti di rivelazione e gossip da fare invidia al GF.

Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Brigitta ingaggia un detective per seguire il marito L'esperto di gossip Biagio D’Anelli ha lanciato un'indiscrezione sulla protagonista di The Couple Brigitta: “Faccio un appello pubblico a Ilary Blasi. Dovrà chiedere a Brigitta Boccoli perché ha messo un detective privato per seguire il marito Stefano e per sapere dove va e con chi si vede soprattutto. Lei gli ha messo un segugio. Perché la signora Boccoli prima di entrare a The Couple ha messo un detective? Tradimento in vista? Quanto mi piace questo sfascia Couple”.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Gaffe della regia su Helena Mentre gli autori stavano convocando i concorrenti in confessionale, uno di loro si è confuso e, invece di chiamare la concorrente Elena Barolo, ha pronunciato per errore il nome di Helena Prestes (che infatti ha ben altro accento), conosciuta come la seconda classificata dell'appena concluso GF di Signorini: "Helena, Jasmine e Irma in confessionale", si è sentito pronunciare dalla regia. Online la gente ha ironizzato, su X qualcuno ha scritto: "Sono talmente abituati a dire il nome di Helena...".

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Il bacio misterioso tra due concorrenti Il programma è iniziato da pochissimo, ma secondo l'esperta di gossip Deianira Marzano, tra i concorrenti ci sarebbe già stato un bacio tenuto segreto: “A The Couple due si sono baciati, ma la cosa è rimasta nascosta perché non si sa come la prenderebbe la famiglia di lei, che non farebbe i salti di gioia”, ha rivelato la Marzano, ma al momento non è chiaro se l'indiscrezione risponda alla realtà e tra chi ci sarebbe stato questo bacio.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Il doppio coming out che rischia di diventare un outing In queste ore una delle concorrenti ha parlato apertamente della sua vita sentimentale, si tratta di Irma Testa, che però potrebbe essere stata troppo prolissa nella sua rivelazione. La pugile ha infatti parlato anche dell’orientamento sessuale di sua sorella Lucia, nonché compagna di gioco a The Couple : “Io e mia sorella abbiamo due compagne. Mia madre ha due figlie femmine lesbiche”, ha ironizzato Irma parlando con la giovane Jasmine Carrisi. Molti però reputano il parlare dell'orientamento sessuale della sorella, apparentemente senza un suo esplicito consenso, outing. L'outing consiste infatti nel rivelare l'orientamento sessuale o l'identità di genere di un'altra persona senza il suo benestare, esponendola quindi a giudizi indesiderati, o costringendola a fare i conti con una rivelazione personale che poteva magari non essere ancora pronta a raccontare pubblicamente.