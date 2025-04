Manila Nazzaro, chi è il marito Stefano Oradei. L’amore finito male a Ballando e il figlio sognato I retroscena sul ballerino: dalla lunga storia con Veera Kinnunen al nuovo inizio con Manila Nazzaro, passando per il desiderio profondo di diventare padre.

Stefano Oradei non è solo un volto noto della televisione, ma un artista completo che ha saputo trasformare la danza in una vera e propria missione di vita. Conosciuto soprattutto per la sua lunga partecipazione a Ballando con le stelle, Oradei ha attraversato momenti intensi sia sul piano professionale che in quello personale, vivendo storie d’amore molto esposte e coltivando sogni che oggi, accanto a Manila Nazzaro, sembrano finalmente prendere forma.

Chi è il marito di Manila Nazzaro, Stefano Oradei: vita e carriera

Stefano Oradei nasce a Roma l’11 ottobre 1983. Fin da piccolo si divide tra calcio e danza, ma è proprio quest’ultima a rapirgli il cuore. A 14 anni inizia a studiare diversi stili, dal flamenco al jazz, dall’hip-hop alla salsa, fino al merengue e alla danza moderna. È un percorso di studio e dedizione che, a soli 19 anni, lo porta a vincere il Campionato Italiano di Danze Latino Americane. Da lì in poi la sua carriera spicca il volo: si fa conoscere in tutta Europa, partecipando e vincendo gare in Spagna, Inghilterra, Francia e Germania. Il 2008 segna una svolta decisiva: durante il prestigioso Blackpool Dance Festival incontra la ballerina Veera Kinnunen. Tra loro nasce una grande intesa, dentro e fuori la pista da ballo. I due rappresentano la Svezia e conquistano per cinque volte il titolo di campioni nazionali. Nel 2013 Stefano entra nel cast di Ballando con le stelle, diventando in breve tempo uno dei maestri più riconoscibili del programma. Resterà nello show fino al 2022, mentre nel frattempo lavora anche all’estero, tra cui nel format svedese Let’s Dance.

L’addio a Veera Kinnunen e a Ballando con le Stelle

Quella con Veera non è solo una partnership artistica, ma un amore profondo e longevo, durato 11 anni. Tuttavia, nel 2019 qualcosa si incrina. Durante Ballando con le stelle, Veera fa coppia con Dani Osvaldo e tra i due scatta qualcosa. Stefano non nasconde la gelosia, tanto che viene richiamato da Milly Carlucci e invitato a mantenere la professionalità. Alcune indiscrezioni volevano la rottura causata proprio dalla ballerina ormai innamorata del suo nuovo compagno di ballo, ma lo stesso anno della rottura è stato proprio Oradei a smentire le voci: "La nostra storia si è conclusa prima che si mettesse con Osvaldo, dopodiché lei ha fatto la sua scelta".

Nonostante il dolore, Stefano affronta la fine della relazione e si dedica ad altri progetti. Nel 2022 annuncia ufficialmente l’addio a Ballando con le stelle, spiegando: "Abbiamo avuto una conversazione con Milly e la produzione, ma le combinazioni non funzionavano. Sarò impegnato in altri progetti molto importanti in giro per il mondo".

L’incontro con Manila Nazzaro e il sogno di avere un figlio

Nel 2023 Stefano torna a sorridere accanto a Manila Nazzaro. Si conoscono, si piacciono e in poco tempo nasce un sentimento forte, maturo, che li porta a sposarsi nel 2024. Le nozze si celebrano a Villa Miani, a Roma, con un allestimento da sogno tra fiori, specchi, candele e cambi d’abito. "Sono stati i miei figli Francesco e Nicolas a chiederci di sposarci dopo pochi mesi che eravamo insieme", ha raccontato Manila. Ed è stato proprio uno di loro ad accompagnarla all’altare, commuovendo tutti. Stefano ha subito creato un legame speciale con i figli di Manila. "È un padre fantastico, li adora e li tratta come fossero suoi. Anche loro lo chiamano papà e lo amano tantissimo", ha detto lei a Verissimo. E ora, insieme, guardano avanti con un desiderio preciso: quello di avere un figlio. "Stiamo facendo dei controlli e non ci sono problemi. Se non dovessimo riuscirci naturalmente, siamo pronti a ricorrere alla scienza", ha aggiunto la conduttrice, con grande sincerità.

Stefano Oradei: la nuova sfida televisiva di The Couple

Nel 2025 Stefano Oradei torna sotto i riflettori, ma in una veste del tutto nuova. Insieme a Manila partecipa a The Couple – Una vittoria per due, reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Il format mette alla prova otto coppie in una convivenza forzata, con sfide quotidiane e un montepremi finale di un milione di euro. Si tratta di una nuova occasione per Stefano e Manila di mostrarsi al pubblico nella loro quotidianità, con complicità, ironia e quel desiderio condiviso di costruire un futuro ancora più pieno.

