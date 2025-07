Harry Styles lancia una linea di sex toys ma non è l'unico: gli altri vip che amano i giocattoli 'piccanti' Il cantante e attore si è buttato nel segmento di mercato dei giochi per adulti, con una propria linea di sex toys personalizza e per entrambi i generi

Il marchio ufficiale Pleasing di Harry Styles, ex membro della boy band One Direction e apparso nella scena post-credit di Eternals nel ruolo di Eros (coincidenza?), sta ufficialmente per ampliare il proprio catalogo per includere un paio di sex toys: un vibratore doppio (da 68 $) e un lubrificante (da 25 $). Lo stesso Styles dà la "notizia" in uno spot pubblicitario in cui recita lo slogan: "Soddisfati come se lo volessi davvero". Il cantante e attore, con un fugace passaggio anche nel Marvel Cinematic Universe, ha lanciato il suo marchio gender-neutral nel 2021.

Harry Styles lancia una linea di sex toys: "Prodotti che userei anche io"

"Quando abbiamo deciso che Pleasing avrebbe realizzato prodotti di bellezza, volevo essere sicuro che fossero qualcosa che avrei usato io stesso", ha dichiarato il cantante in un comunicato stampa. "Non volevo creare prodotti per mascherare le persone, volevo metterle in risalto e farle sentire belle". Styles, abbracciando il settore del piacere intimo, va ad aggiungersi alla nutrita schiera di star di Hollywood già operanti sul mercato, tra cui Gwyneth Paltrow, Christina Aguilera, Dakota Johnson e Kandi Burruss. Paltrow, anche lei ironicamente ex protagonista nell’MCU con l’assistente di Tony Stark, Pepper Potts, vende una vasta gamma di vibratori, lubrificanti e persino un plug anale attraverso il suo marchio di lifestyle Goop. "Siamo sempre stati molto interessati al benessere sessuale come pilastro fondamentale del benessere", aveva dichiarato al New York Times nel febbraio 2021.

Christina Aguilera ha lanciato Playground, il suo marchio di prodotti per il piacere personale, nel 2022. Il sito web ufficiale sottolinea che "Dando alle donne la possibilità di esplorare e migliorare le proprie esperienze sessuali, miriamo a normalizzare questa importante conversazione sulle esigenze specifiche delle donne". Dakota Johnson, star di 50 sfumature di grigio, ha un ruolo di investitrice e co-direttrice creativa del marchio di benessere sessuale Maude.

Da Eros nell’MCU fino ai sex toys: dove vedere i film con Harry Styles in streaming

Dopo aver sfondato come cantante con gli One Direction, Harry Styles ha sperimentato anche la carriera da attore, debuttando nel 2012 in una puntata della stagione 6 di iCarly. Il primo ruolo importante arriva nel 2017, quando viene scritturato per Dunkirk, diretto da Christopher Nolan e disponibile a noleggio o in acquisto su YouTube, Apple TV, Rakuten TV, Chili e Prime Video. Nel 2021 compare brevemente nella scena post-credit di Eternals in cui interpreta (ironia della vita) Eros, fratello di Thanos. Un personaggio che, però, non è mai più riapparso. Trovate Eternals in streaming nel catalogo di Disney+.

Torna come protagonista l’anno successivo nel film Don’t Worry Darling, diretto e interpretato da Oliva Wilde, al fianco di Florence Pugh: lo trovate a noleggio o in acquisto su YouTube, Apple TV, Rakuten TV, Chili e Prime Video. Nello stesso anno ha avuto una parte centrale in My Policeman, di Michael Grandage, adattamento dell’omonimo romanzo e disponibile nel catalogo di Prime Video.

