Terra Amara: tra Demir e Umit scoppia la passione Nuova coppia (clandestina) a Cukurova. Scopriamo le anticipazioni della settimana

Nuovi colpi di scena a Cukurova nelle puntate della settimana da lunedì 9 a sabato 14 ottobre di Terra Amara. Umit seduce Demir e i soldi dell’eredità di Yilmaz ricompaiono inaspettatamente. Scopriamo cosa succederà-

Lunedì 9 ottobre

Mujgan dopo aver baciato Fikret vuole dare immediatamente un taglio alla situazione e per farlo decide di lasciare la casa di Fekeli, ma l’unico posto dove potrebbe trasferirsi è la vecchia casa di Sermin, però prima dovrebbe costringere i neosposi Cetin e Gulten ad andarsene da lì.

Martedì 10 ottobre

Umit si è stabilita nell’appartamento che le ha affittato Demir a un prezzo stracciato. La dottoressa rompe di proposito un tubo in modo da avere la scusa per far arrivare il padrone di casa in suo aiuto. Una volta insieme nell’appartamento, Umit lo bacia.

Mercoledì 11 ottobre

Mujgan ha deciso di trasferirsi, e Gulten e Cetin sono costretti ad andarsene e a cercare un’altra sistemazione. Intanto Zuleyha, con l’aiuto di Sermin, organizza alla tenuta una grande raccolta fondi in onore di Hunkar.

Giovedì 12 ottobre

La raccolta fondi va benissimo ed è un vero successo per Zuleyha che ormai ha preso in tutto e per tutto il ruolo di signora della tenuta che fu di Hunkar. Intanto, finalmente, si trovano i soldi spariti di Yilamz e si viene a sapere che fine abbiano fatto il trenta milioni che avrebbero dovuto esserci nella sua eredità e che invece non c’erano più.

Venerdì 13 ottobre

Nella sua fervente attività di beneficienza, Zuleyha decide di lasciare un terreno di Cukurova all’Istituto per la Protezione dell’Infanzia, ma proprio in quel luogo, nascosti in alcuni bidoni, vengono ritrovati i soldi spariti dell’eredità di Yilmaz che Mujgan e Behice rivendicano immediatamente.

Sabato 14 ottobre

Mentre Demir e Umit sono ormai amanti, Sevda consiglia Zuleyha di provare a riavvicinarsi al marito e anche Fekeli le consiglia di non rimanere attaccata al ricordo di Yilmaz. Mujgan scopre il contro che il marito aveva aperto per Kerem Ali e si commuove mentre Behice, avidamente si arrabbia perché quei soldi rimarranno bloccati per molti anni. A quel punto la nipote la caccia, poi viene a sapere un segreto che l’avida zia le aveva tenuto ben nascosto.

