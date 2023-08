Temptation Island 2023: top e flop dell'ultima puntata Si chiude con la sesta puntata il viaggio nei sentimenti di quest’anno

Cala per quest’anno il sipario sull’Is Morus relais e sulle sette coppie protagoniste dell’edizione 2023 di Temptation Island. In un ultima puntata che ha visto gli ultimi due infuocatissimi falò, quello tra Vittoria e Daniele e quello tra Ale e Federico, c’è stato anche modo di scoprire nella consueta appendice, che fine abbiano fatto le coppie un mese dopo l’esperienza in Sardegna. Scopriamo le cose migliori e le peggiori, viste nella puntata di lunedì 31 luglio.

Top

L’ultima puntata è quella in cui si tirano le somme e sicuramente il primo voto buono, anzi ottimo, va ai risultati portati ancora una volta a casa dal reality guidato da Filippo Bisciglia che si conferma capace di attrarre ascolti e interesse.

Un ingranaggio ormai rodato, che vede nel traghettatore dei sentimenti una certezza. Il suo modo di interagire con in concorrenti è garbato, ma quando serve non esita a sottolineare con tatto ma anche con la dovuta fermezza quello che proprio non va, come fa per esempio nell’ultima puntata in occasione del falò di Ale e Federico cercando di far capire al ragazzo che stava letteralmente umiliando la fidanzata e mancandole di rispetto.

Un super top, che vale per l’ultima puntata ma vale per tutta la stagione, all’incredibile selezione del commento musicale. La colonna sonora di questo reality è brillante perché sa essere davvero un supporto fondamentale per entrare nella storia e spessissimo è gestita anche con grande ironia. Tra le tante, citiamo l’esilarante idea di accompagnare le sfuriate di Daniele che, davanti ai video della fidanzata, se la prende con l’incolpevole arredamento del pinnettu, con gli effetti sonori del mitico Uomo Bionico. Ma anche la canzone di Mina scelta a commento della fine del falò tra Ale e Federico. Insomma, indiscutibilmente c’è del genio.

Tra i top della puntata, siccome siamo inguaribili ottimisti che vogliono sempre pensare che c’è speranza, mettiamo alcuni lieti fine raccontati nella seconda parte della puntata, quella in cui i partecipanti si raccontano un mese dopo l’uscita dal reality. E quindi Mirko e Greta che pare si siano davvero innamorati, tanto che la tentatrice ha fatto conoscere già in famiglia l’ex fidanzato di Perla, ma anche i due giovanissimi Gabriela e Giuseppe che stanno cercando di andare avanti insieme superando le difficoltà grazie a un ritrovata consapevolezza su se stessi e sul loro amore. Stesso discorso per Isabela e Manuel.

Flop

Tra le cose che proprio non ci sono piaciute da vedere in questa ultima puntata di Temptation Island mettiamo sicuramente Vittoria che letteralmente stalkera il single Edoardo, così come fa anche Federico con la malcapitata Carmen.

Le loro coppie sono le ultime rimaste nel villaggio. La vicenda di Daniele e Vittoria precipita a causa della deriva a cui va incontro la ragazza. Non si capisce se per gelosia o per bisogno di attenzioni o altro, fatto sta che, dopo essersi più volte lamentata del fidanzato e poi avendolo visto con la single Benedetta, la ragazza si butta a capofitto tra le braccia del single Edoardo, andandolo a svegliare in camera ogni mattina, nel senso che gli piomba nel letto che lui è ancora addormentato.

Da parte sua, di fronte alle immagini che vedono la fidanzata esagerare con un altro, la reazione di Daniele è far volare uno sgabello, sfondare con un pugno la porta del bagno, prendere a calci qualsiasi cosa in giardino. Non proprio un bello spettacolo.

Su Federico poi, ogni puntata c’è da notare qualcosa di peggio. In questa ultima apparizione riesce addirittura a collezionare una figuraccia con l’unica che gli dava un po’ retta, la single Carmen che se la deve vedere con un assalto non certo elegante. E qui chiosa bene Vittoria che guarda con Ale il video nel pinnettu: "Mamma mia, questo farebbe passare la voglia a chiunque". Ma dopo sei puntate il fondo arriva al momento del falò. Davanti a una ale che sputa fiamme per quanto è arrabbiata, lui non solo non riesce a difendersi giustamente, ma la guarda con un sorriso stampato in faccia che la manda ancora di più su tutte le furie. Deve intervenire Filippo Bisciglia per tradurre una situazione che da solo non è in grado di comprendere: sta ferendo e umiliando la fidanzata. Empatia zero.

