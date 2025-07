Da Amici a Temptation Island, interviene Anna Pettinelli: veleno contro la fidanzata Denise Rossi La prof. del talent di Maria De Filippi ha commentato via social il falò di confronto, traumatico, tra Marco Raffaelli e la compagna. Durissima la sua presa di posizione.

Anna Pettinelli entra a gamba tesa nel mezzo del falò di confronto, a Temptation Island, tra i fidanzati Denise Rossi e Marco Raffaelli. Ieri sera, infatti, nel corso della crisi mistica della coppia, l’insegnante di Amici ha scelto di intervenire in diretta con un commento (velenosissimo) che ha spiazzato i suoi fan. Normalmente, come lei stessa ha ammesso, avrebbe difeso la posizione della ragazza. Ma stavolta il comportamento di Denise ha lasciato la Pettinelli interdetta. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Da Amici a Temptation, la stoccata di Anna Pettinelli contro Denise Rossi

Chi ieri sera era collegato con Temptation, avrà assistito alla crisi della coppia (ormai scoppiata) formata da Denise Rossi e Marco Raffaelli. Gli attriti erano iniziati già da tempo, per la verità. Cioè da quando Denise aveva dimostrato un certo interesse per il tentatore Flavio Ubirti. A seguire, Marco aveva assistito impotente al tentativo di Denise di avvicinarsi al single, scegliendo di correre dalla fidanzata fuggendo dal suo villaggio. La redazione del programma ha però fermato il gesto di Raffaelli, a cui non è rimasta altra scelta se non quella di chiedere un falò di confronto.

Ed è in quella circostanza, nel mezzo di un litigio che avrebbe poi portato all’addio di Marco, che Anna Pettinelli si è inserita all’improvviso. La prof. di Amici è infatti fan accanita dello show, avendo pure partecipato nel 2019 all’edizione vip di Temptation. Quindi era incollata al teleschermo, e ci ha messo davvero poco a commentare il confronto all’interno delle sue storie Instagram. "Mi scatta sempre la solidarietà femminile", ha scritto la Pettinelli mostrando l’immagine del falò. "Adesso proprio no! Lui ha ragione da vendere".

La fine (traumatica) della storia di Marco e Denise a Temptation

Chiunque abbia torto, o ragione, resta il fatto che la coppia Denise-Marco è scoppiata davanti ai telespettatori di Temptation. A nulla sono valse le spiegazioni della fidanzata, che aveva pure chiesto a Marco, in lacrime, di provare a parlarne prima di prendere decisioni definitive. Il ragazzo, visibilmente sconvolto, ha scelto invece di andarsene per la sua strada. "Sono troppo deluso, non riesco ad andare oltre", ha detto a Filippo Bisciglia.

Così si è sciolto un altro amore al caldo del villaggio Mediaset. Mentre gli ascolti continuano a schizzare alle stelle, e i social aumentano l’hype ripostando clip memorabili e immediatamente virali. Merito, in parte, anche di figure arcinote come Anna Pettinelli. Che con un commento su Temptation ha alimentato la polemica su Denise e sull’ormai ex compagno. Ma il gioco è anche questo, dopotutto.

