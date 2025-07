Temptation Island, Alessio e Sonia di nuovo insieme, il video con le fan non lascia dubbi: "Si può sempre sistemare" Nuove indiscrezioni su una delle coppie più discusse di questa edizione: i due avvocati sono tornati insieme dopo l’ultimo falò di confronto? Scopriamolo.

A poche ore da una nuova attesissima puntata di Temptation Island, ecco che emergono importanti indiscrezioni su una delle coppie più discusse di questa edizione: Alessio Loparco e Sonia Mattalia. Nell’appuntamento di mercoledì scorso abbiamo assistito al loro falò di confronto, durante il quale Alessio si è detto deluso per la scelta della compagna di interrompere la sua partecipazione al programma mentre, di contro, Sonia si è detta molto ferita dalle parole del compagno, che ha detto di non essere sicuro di amarla ancora e di non sapere nemmeno se l’ha mai veramente amata. Alla fine, la coppia ha deciso di uscire da Temptation Island separata, ma le ultime segnalazioni (con tanto di video indizio) lasciano pensare che i due oggi siano tornati insieme: scopriamo di più.

Temptation Island, Alessio e Sonia di nuovo insieme? Il video che non lascia dubbi

Nelle ultime ore, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato attraverso i social alcune segnalazioni di fan secondo le quali Alessio e Sonia sarebbero tornati insieme dopo la fine del programma. "I due avvocati sono tornati insieme e vivono insieme. Notizia 100% vera. Sono un loro conterraneo e ho diversi amici del loro paese. In questi giorni molti lo stanno vedendo in giro in vacanza da solo (Alessio ndr) ma fino a quando non finisce il programma loro credo che non possano farsi vedere in giro insieme. Credo sia una delle clausole", si legge nella segnalazione.

Ma ancora non è tutto, perché in questi giorni alcune ragazze hanno incontrato Alessio Loparco al mare chiedendogli inevitabilmente anche di Sonia. "Nella vita si può sempre sistemare tutto. Poi l’importante è che vi sto simpatico", ha quindi risposto Alessio senza sbottonarsi più di tanto. Il video del momento è diventato immediatamente virale sul web e in molti hanno iniziato a ipotizzare che quel ‘tutto si può sistemare’ altro non sia che una conferma del loro ritorno di fiamma e che, proprio come ipotizzato nella segnalazione, i due non possano ancora farsi vedere insieme perché per contratto devono attendere la fine della messa in onda.

Temptation Island, i social si schierano con Sonia

Nell’attesa di scoprire cosa sia veramente accaduto tra Alessio e Sonia dopo il falò di confronto, una cosa rimane certa: il web sembrerebbe essere totalmente schierato dalla parte di Sonia Mattalia. Dopo il loro falò sono stati tantissimi i commenti apparsi sui social, molti dei quali di grande apprezzamento nei confronti della donna. "Sonia hai vinto tutto", si legge in un commento su X. E ancora: "Mi dispiace davvero tantissimo per Sonia, donna di una raffinatezza, intelligenza e sensibilità unica. Le auguro di trovare un qualcuno che possa volerle seriamente bene e che possa apprezzarla per la persona che è".

