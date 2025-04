Temptation Island, il resort in Sardegna chiude: il reality dei sentimenti cambia location Il programma condotto da Filippo Bisciglia trasloca e cambia spiaggia: la produzione sta cercando un nuovo resort.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Guai in vista per la prossima edizione di Temptation Island. Il reality dei sentimenti, al via nella prossima stagione estiva, pare non si terrà più nella splendida cornice sarda dell’Is Morus Relais. Il celebre resort di Santa Margherita di Pula, stando alle ultime indiscrezioni sul web, avrebbe chiuso i battenti, costringendo così il programma di Fascino a cercare una nuova location. Ad accorgersi di questo imminente trasloco, è stato Santo Pirrotta: il giornalista ne ha parlato nella sua rubrica su Vanity Fair e in effetti, anche cercando su internet, del relais non c’è più traccia. Che fine farà ora Temptation Island? Quale sarà la nuova location che ospiterà le coppie di fidanzati, i tentatori e le tentatrici dell’edizione 2025?

Temptation, si cambia location: il resort in Sardegna ha chiuso

Is Morus Relais, il resort che in questi anni è stato il teatro degli amori in crisi e dei falò di confronto di Temptation Island, ha chiuso. La notizia è arrivata al pubblico dopo un articolo del giornalista Pirrotta su Vanity Fair, ma sicuramente non avrà colto alla sprovvista la produzione del reality dei sentimenti, che in questi giorni ha iniziato anche a far circolare il promo per cercare le nuove coppie della prossima edizione. Ora la domanda che tutti si fanno è dove verrà ambientato Temptation, e quale sarà la nuova location che ospiterà i protagonisti dell’estate 2025.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per ora non si sa nulla e non ci sono indizi per capire se il reality resterà in Sardegna o meno. Sempre su Vanity, inoltre, si legge che la produzione starebbe già valutando alcune opzioni: "Fioccano da tutta Italia le proposte per la casa di produzione Fascino che sta cercando la nuova location per il reality che approderà in prima serata su Canale 5 questa estate". Quel che è certo, è che il pubblico ormai si è abituato ai falò di confronto nella grande spiaggia isolata e ai drammi nel pinnettu, tutti tratti distintivi del programma e che hanno debuttato nella terza edizione di Temptation, ossia quella ospitata per la prima volta proprio a Is Morus Relais.

Potrebbe interessarti anche