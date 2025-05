Temptation Island trasloca: la nuova regione (inaspettata) che ospiterà la prossima stagione dei tradimenti Dal cuore della Sardegna alla costa ionica: la Calabria diventa il nuovo teatro dell'amore (e tradimenti) nell'iconico reality estivo. Ecco la location scelta.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Temptation Island cambia casa. Dopo anni passati nella cornice sarda di Santa Margherita di Pula, la produzione ha scelto di spostarsi sulla costa ionica della Calabria, a Guardavalle Marina. Non c’è più Is Morus Relais, il resort che sembra essere stato venduto di recente, rendendo impossibile proseguire le riprese nell’ormai collaudata location. Il sito ufficiale della struttura è ormai offline. Quello che fino a ieri era il cuore fisso del programma, oggi è solo un ricordo. Al suo posto ci sarà un’altra struttura, ancora top secret, ma già al centro dei lavori. Le riprese inizieranno a giugno, dureranno circa due mesi, e potrebbero includere una versione vip. Ma per adesso nessuna conferma ufficiale.

La nuova location calabrese di Temptation Island

La notizia è stata data per prima da LaC News 24, che racconta come da settimane la nuova location calabrese sia in fermento. C’è chi lavora giorno e notte, chi prepara set, chi organizza logistica. Si punta a restituire lo stesso effetto scenico che aveva la Sardegna, ma con una luce diversa, quella più cruda e intensa del Sud italiano, che ben si potrebbe sposare con il tema del reality. Il paesaggio di Guardavalle Marina è autentico e senza filtri: sarà quindi interessante vedere come verrà implementato nella nuova stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il format inossidabile del reality di Filippo Bisciglia

Cambia il luogo, ma non cambia il format. Due villaggi, fidanzati e fidanzate separati, tentatori e tentatrici pronti a smuovere gli equilibri. Le clip quotidiane, i confessionali, i falò: tutto resta. Filippo Bisciglia sarà ancora al comando, con il suo stile misurato e riconoscibile. La sua presenza è diventata familiare e necessaria: il conduttore ormai da ritmo ai racconti e accompagna i protagonisti nel momento più duro: quello della scelta.

Guardavalle Marina non è una meta turistica di massa, ma è proprio questo il punto. La produzione ha scelto un posto che potesse essere contenitore, ma anche detonatore. Ulivi, calette, colline a strapiombo sul mare: l’ambiente dipinge perfettamente uno dei suggestivi paesaggi in cui ci si può imbattere nella regione che alterna coste e montagne. Una scelta affine alla Sardegna, ma con le dovute differenze.

Per la Calabria potrebbe rivelarsi una grande occasione. Non solo per il turismo, ma per l’immagine. Non è escluso che nascano contenuti paralleli, tra spin-off e materiali social. Temptation sta scaldando i motori, e il pubblico è pronto. L’estate 2025 segna un nuovo inizio, con lo show che cambia faccia ma resta fedele a sé stesso: chissà se in qualche modo il cambio di location potrà portare anche ad un piccolo stravolgimento delle dinamiche del reality, per aggiungere magari un ulteriore elemento di novità dopo tante stagioni simili alle precedenti.

Potrebbe interessarti anche