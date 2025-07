Il Paradiso delle Signore 10, le new entry: chi arriva nella soap di Rai 1 (c’è un attore stellare) In attesa del grande ritorno della serie, previsto per il prossimo lunedì 8 settembre, scopriamo chi saranno i nuovi personaggi della decima stagione.

Sono tuttora in corso le riprese del Paradiso delle Signore 10, l’amatissima serie di Rai 1 che racconta il mondo della moda milanese degli anni Sessanta. I tantissimi fan non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nel corso della decima stagione, che dovrebbe approdare nel pomeriggio di Rai 1 a partire da lunedì 8 settembre 2025. Nell’attesa, l’esperto Davide Maggio ha rivelato quali saranno i nuovi personaggi della serie e, soprattutto, da chi saranno interpretati: scopriamo allora chi si aggiungerà al cast di attori amatissimi.

Il Paradiso delle Signore 10, arriva un attore famosissimo

Il primo personaggio inedito che approderà nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore è Fulvio Rinaldi, un uomo di origini romane, molto riservato a dai modi gentili, che ha lasciato la sua città per seguire l’amore al Nord. Grazie alla sua determinazione, Fulvio è riuscito con il tempo a diventare un noto imprenditore nel settore dei bottoni ma, ad un certo punto, la sua vita ha subito una svolta veramente inaspettata e terribile: la perdita dell’amata moglie e il fallimento dell’azienda. Nela decima stagione del Paradiso delle Signore lo ritroviamo quindi come umile magazziniere all’interno del grande magazzino di moda. L’unica sua ragione di vita è la figlia Caterina e per il suo bene è disposto a tutto.

Ora, la vera domanda è: chi interpreterà il ruolo di Fulvio? La vera notizia è proprio questa, perché nei panni nel nuovo magazziniere del Paradiso ritroveremo Simone Montedoro, l’iconico Capitano Tommasi di Don Matteo e interprete di moltissimi altri ruoli di rilievo. Accanto a lui ci sarà poi l’attrice Iuliana Calcatinci, che interpreterà la figlia Caterina Rinaldi, una ragazza cresciuta tra l’amore protettivo del padre e una profonda spiritualità. Caterina frequenta una scuola di moda, dove vive anche un amore segreto. Ad un certo punto, però, davanti alle difficoltà economiche del padre, decide di mettere da parte i suoi sogni e cercare un lavoro.

Il Paradiso delle Signore 10, le altre new entry del cast

Ma le new entry non finiscono certo qui, perché nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore troveremo anche il personaggio di Ettore Marchesi, interpretato dall’attore Elia Marangon. Ettore è un esperto di moda e tendenze internazionali, dall’aria affascinante e dallo stile impeccabile. Odile lo assume alla GMM dando vita a una collaborazione vincente che piano piano si intreccia anche all’intesa personale.

Allo stesso tempo, troveremo Greta Marchesi, interpretata dall’attrice Valentina Ghelfi, nonché sorella di Ettore. La donna, che si divide tra Londra e Milano, compare al fianco del fratello in un momento delicato e riesce subito a conquistare la fiducia di Adelaide e Odile, ottenendo anche il ruolo di stilista alla GMM. Infine, spazio a Giovanni "Johnny" Pastore, interpretato da Mirko Lorusso, ovvero il cugino di Delia. Johnny rappresenta la vera e propria incarnazione della nuova generazione: uno spirito libero che non vuole legami e sogna di vedere il mondo. Mirko sarà ospite delle ragazze per un po’ di tempo e avrà modo di scontrarsi con a la ferma e iconica Irene.

