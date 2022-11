Tale e Quale Show, vince Andrea Dianetti: il suo Irama commuove tutti Il 35enne romano trionfa nella sesta puntata cantando il brano “Ovunque sarai”, che dedica al padre morto. Valeria Marini (ultima) fa litigare Goggi e Malgioglio

Musica, imitazioni, show puro. Gli ingredienti del venerdì sera di Rai 1 restano immutati per produrre una nuova serata di successo per Tale e Quale Show, che si conferma uno dei programmi più in forma della tv pubblica. Il varietà musicale di Carlo Conti, giunto alla sesta puntata stagionale, l’ultima prima della proclamazione del Campione della 12esima edizione di venerdì prossimo (a cui seguirà il torneo dei campioni), stavolta ha visto brillare Andrea Dianetti, che ha interrotto il dominio di Antonino ed ha vinto la serata con una splendida e commovente performance nei panni di Irama.

Tale e Quale Show, recap e classifica dopo la sesta puntata

Dianetti ha conquistato pubblico e giuria esibendosi nel brano "Ovunque sarai", che ha idealmente dedicato al papà Roberto, morto diversi anni fa. "Questa canzone va a toccare delle corde particolari…", aveva confessato Andrea nella clip che precede l’esibizione. E così è stato. La sua performance come Irama ha commosso tutti, anche Carlo Conti che con gli occhi lucidi ha provato a rincuorarlo: "Ovunque sarà, tuo padre ti guarderà e ti proteggerà sempre". Grazie alla sua esibizione da standing ovation il conduttore romano ha incassato quindi 77 punti, balzando al secondo posto nella classifica generale. Alle sue spalle, a completare il podio di puntata, Elena Ballerini (56 punti) e Claudio Lauretta (54 punti), che hanno interpretato rispettivamente Maria Callas (in due arie di Bizet e Verdi) e Bobby Solo (nel brano "Non c’è più niente da fare").

Quarti a pari punti (51) si sono piazzati Valentina Persia (trasformata in un Pippo Franco sanremese) e Antonino, che – nelle vesti di Bruno Mars – dopo tre vittorie si è dovuto accontentare di un piazzamento che comunque lo tiene al comando della classifica generale. A seguire, Gilles Rocca in versione Francesco Renga (45 punti), poi Alessandra Mussolini che è diventata Sabrina Salerno accompagnata sul palco dalla vera Jo Squillo per cantare l’hit "Siamo Donne". Un travestimento poco apprezzato da Cristiano Malgioglio, che ha pizzicato l’ex politica sottolineando come somigliasse di più alla zia Sophia Loren piuttosto che all’icona pop degli anni ’80.

Ha deluso le attese anche Rosalinda Cannavò (35 punti), vincitrice della scorsa puntata, che stavolta è parsa meno brillante interpretando la Anna Oxa di "Quando nasce un amore". La classifica di serata è chiusa da Samira Lui (terzultima imitando Kaoma e la sua "Lambada"), dal duo di ripetenti Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli (penultimi ma divertentissimi nei panni di Amedeo Minghi e Mietta) e da Valeria Marini (ultima nel ruolo di Madonna in "Vogue").

Valeria Marini fa litigare Goggi e Malgioglio

Proprio l’esibizione dell’ex diva del Bagaglino ha creato uno dei momenti di maggior tensione della puntata. Malgioglio, infatti, non ha risparmiato critiche durissime alla concorrente: "Ci voleva Valeria Marini per distruggere la più grande cantante pop mondiale. Voglio stendere questo velo perché è un velo pietoso. Sei riuscita a distruggere Madonna" ha commentato il paroliere siciliano.

Una stroncatura che non ha trovato d’accordo l’altra giudice Loretta Goggi, che ha replicato accusando Cristiano di essere troppo negativo nei giudizi: "Quando tu distruggi regolarmente tutti, togli il valore all’impegno dei nostri coach. Io stasera voglio premiare i coach, voglio premiare i truccatori, trovo che il viso lungo di Madonna stia bene. E poi ha ballato molto bene, Valeria hai un fisico eccezionale" ha concluso la cantante.

