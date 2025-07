Only Murders In the Building 5, la data d'uscita è vicinissima: l'annuncio del cast Annunciata la data d'uscita di Only Murders In the Building 5, nuova stagione della serie Hulu con Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short

Era settembre 2024 quando la celebre serie comica Only Murders In the Building, con protagonisti Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short, è stata rinnovata per la stagione 5. Il cast ha terminato le riprese il mese scorso e ora abbiamo la tanta attesa data di uscita, annunciata dai tre protagonisti con un breve ed esilarante video diffuso su tutti i social.

Quando esce Only Murders In the Building 5 e i nuovi ingressi nel cast

Only Murders In the Building 5, serie originale targata Hulu, tornerà il 9 settembre 2025 con una première di tre episodi in streaming su Disney+, seguita da un rilascio settimanale. La stagione, come di consueto, sarà composta da 10 episodi e si concluderà il 28 ottobre. Hulu ha anche confermato la presenza di nuovi attori nel cast, parliamo di Bobby Cannavale e Dianne Wiest, che saranno guest star nella nuova stagione. Inoltre Nathan Lane, visto l’ultima volta nella seconda stagione, riprenderà il ruolo di Teddy Dimas, vincitore di un Emmy.

Dove siamo rimasti e la trama della quinta stagione

Dopo gli eventi della quarta stagione, in cui il trio di podcaster di true crime formato da Charles Hayden Savage, Mabel Mora e Oliver Putnam ha scoperto chi ha ucciso l’amica e controfigura di Charles, Sazz, gettandola nello scarico dell’inceneritore, i tre si trovano ora ad affrontare la perdita di un altro residente dell’Arconia: Lester (Teddy Coluca), il portiere preferito da tutti. Lester viene trovato morto nella fontana e la sua scomparsa potrebbe essere collegata, o meno, a quella di un uomo che Charles, Mabel e Oliver erano stati incaricati di investigare, ma che avevano rifiutato di seguire poiché non risiedeva all’Arconia. Charles, Mabel e Oliver si occuperanno del caso per scoprire cosa è successo a Lester?

La sinossi ufficiale suggerisce che l’indagine condurrà l’amato trio negli angoli più oscuri di New York e oltre, dove scopriranno una pericolosa rete di segreti che collega potenti miliardari, gangster della vecchia scuola e i misteriosi residenti dell’Arconia.

