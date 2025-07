I Segreti Di Yellowstone: trama, cast e come finisce il film in onda stasera su Rai 2 Su Rai 2, stasera, non perdetevi I Segreti Di Yellowstone, un enigmatico thriller che ribalta ogni certezze che un essere umano può avere: trama, cast e finale.

Nel bel mezzo di un’estate infuocata, dove anche di sera non si trova un briciolo di sollievo dal caldo infernale, cosa c’è di meglio che godersi un bel thriller in tv? Se via abbiamo convinto, allora stasera, sabato 26 luglio, sappiate che Rai 2, per il ciclo Nel segno del giallo, trasmetterà I Segreti Di Yellowstone, un film di Tony Dean Smith e prodotto da Lifetime. Vediamo insieme di cosa parla, gli attori che compongono il cast e molto altro.

I Segreti Di Yellowstone, trama e cast del film

I Segreti Di Yellowstone è un film che si inserisce nella scia dei thriller familiari ambientati in una natura decisamente selvaggia (e spietata, a volte). La trama segue Jessie e sua figlia Michelle, in viaggio attraverso un famoso parco nazionale americano. Quando l’auto si guasta nel mezzo del tragitto e Michelle scompare misteriosamente, Jessie, disperata, viene accusata di rapimento. Per dimostrare la propria innocenza e ritrovare la figlia, la donna si allea con un meccanico del posto. Tra tensioni familiari, dinamiche di potere e contraddizioni tipiche della società americana, si sviluppa un giallo ricco di suspense. Nel cast troviamo: Lucie Guest, Jonathan Scarfe, Cassandra Sawtell, Aren Buchholz, Reese Alexander, Millan Tesfazgi, Nickolas Baric, Ben Cotton, Paralee Cook, Moon Hee Suk.

I Segreti Di Yellowstone, curiosità e come finisce il thriller

La pellicola affronta il tema della maternità in condizioni estreme: Jessie, la protagonista, è costretta a trasformarsi da madre protettiva a guerriera per salvare la figlia. La sua lotta diventa una sorta di metafora della resistenza femminile contro un sistema che tende a silenziare o colpevolizzare le donne. Il finale si svolge in una capanna isolata piena di trappole per orsi: Jessie, imprigionata da Nolan, riesce a liberarsi e ad attirarlo in una trappola. Tuttavia, sarà un orso vero (simbolo del caos naturale) a uccidere l’antagonista. Il ritorno alla normalità è forzatamente sereno: Grant sopravvive, Jessie ottiene il divorzio e si intravede una nuova famiglia, ma il trauma resta, anche se la sceneggiatura non lo esplicita.

Scritto da Paul A. Birkett e girato a Vancouver (British Columbia), il film ricrea efficacemente l’atmosfera del parco di Yellowstone, trasmettendo un forte senso di isolamento.

Il film è tratto da una storia vera?

Il film non si basa su una storia vera, ma prende ispirazione da reali casi di sparizioni nei parchi nazionali americani, tra cui Yellowstone, dove sono scomparse persone come Stuart Isaac, Bruce Pike e Daniel Campbell. Particolarmente noto è il caso del 2019 con i bambini JJ Vallow e Tylee Ryan, poi ritrovati sepolti nella proprietà del patrigno.

Dove vedere I Segreti Di Yellowstone

Il film andrà in onda stasera, sabato 26 luglio 2025, su Rai 2 alle 21:20. Potrete seguirlo anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

