Ritorno a Las Sabinas, segreti e vecchie relazioni emergono nella telenovela su RaiPlay: trama, cast e curiosità Due sorelle tornano a casa per prendersi cura del padre ammalato, finendo per fare i conti con un passato che avevano tentato di lasciarsi alle spalle

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

RaiPlay

CONDIVIDI

Intrighi, segreti, vecchie relazioni sopite che tornano a galla. Questi gli ingredienti di Ritorno a Las Sabinas, telenovela spagnola disponibile in streaming su RaiPlay. Ideata da Eulàlia Carrillo, ha per protagoniste le sorelle Gracia e Paloma, di ritorno nella loro città natale, Manterana, per prendersi cura del padre malato. La soap non si limita a raccontare storie d’amore e conflitti familiari, ma include anche elementi di mistero, in grado di catturare con efficacia l’attenzione del pubblico.

La trama di Ritorno a Las Sabinas

Sono trascorsi molti anni da quando le sorelle Gracia (Celia Freijeiro) e Paloma (Olivia Molina) si sono viste. La notizia del peggioramento delle condizioni di salute del padre, Emilio (Nacho Novo), le convince a tornare a casa, a Materana, dove sono cresciute. Il loro ritorno imprevisto comporta anche il dover affrontare nuovamente la vita, le relazioni e le persone che avevano cercato di lasciare alle spalle. Appena mettono piede nella tenuta di famiglia, Las Sabinas, si trovano a dover fare i conti con eventi e segreti del passato, ma anche con aspetti della loro vita presente, che avranno conseguenze significative sulla vita delle sorelle e di chi le circonda.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il cast di Ritorno a Las Sabinas in streaming su RaiPlay

Gracia Molina Montalbo , interpretata da Celia Freijeiro e doppiata in italiano da Benedetta Ponticelli.

, interpretata da Celia Freijeiro e doppiata in italiano da Benedetta Ponticelli. Paloma Molina Montalbo , interpretata da Olivia Molina e doppiata in italiano da Sara Ferranti.

, interpretata da Olivia Molina e doppiata in italiano da Sara Ferranti. Emilio Molina , interpretato da Nancho Novo e doppiato in italiano da Pasquale Anselmo.

, interpretato da Nancho Novo e doppiato in italiano da Pasquale Anselmo. Laura Montalbo Villegas , interpretata da Ángela Molina e doppiata in italiano da Angiola Baggi.

, interpretata da Ángela Molina e doppiata in italiano da Angiola Baggi. Miguel Larrea Mellado , interpretato da Andrés Velencoso e doppiato in italiano da Luca Mannocci.

, interpretato da Andrés Velencoso e doppiato in italiano da Luca Mannocci. Tano Larrea Mellado , interpretato da Miquel Fernández e doppiato in italiano da Raffaele Carpentieri.

, interpretato da Miquel Fernández e doppiato in italiano da Raffaele Carpentieri. Francisca "Paca" Utrera Orensanz , interpretata da María Casal e doppiata in italiano da Anna Cugini.

, interpretata da María Casal e doppiata in italiano da Anna Cugini. Esther Ruíz Utrera , interpretata da Natalia Sánchez e doppiata in italiano da Antilena Nicolizas.

, interpretata da Natalia Sánchez e doppiata in italiano da Antilena Nicolizas. Silvia Mellado , interpretata da Marta Calvó e doppiata in italiano da Emanuela Baroni.

, interpretata da Marta Calvó e doppiata in italiano da Emanuela Baroni. Alejandro "Álex" Egea Duarte, interpretato da Raúl Mérida e doppiato in italiano da Gabriele Vender.

Madre e figlia in Ritorno a Las Sabinas

La soap spagnola porta con sé diverse curiosità. Per esempio, è stato il primo prodotto distribuito in Spagna da Disney+ a cadenza giornaliera, un metodo del tutto inedito nel Paese prima. A partire dall’11 ottobre 2024, infatti, è arrivato sul portale di streaming un episodio al giorno fino al 10 gennaio 2025. Sebbene ambientata nella fittizia Manterana, le riprese di Ritorno a Las Sabinas sono state effettuate in alcune delle più affascinanti località della Catalogna, in Spagna. Tra queste spiccano Riells del Fai, Sant Andreu de Llavaneres e Sant Vicenç de Montalt, che possono vantare paesaggi pittoreschi e mozzafiato.

Nella serie, Olivia Molina veste i panni di Paloma, mentre quelli di Laura Villegas sono indossati da Ángela Molina, che è madre dell’attrice anche nella vita vera! Una scelta di casting peculiare, che senza dubbio ha attirato l’attenzione dei fan e che ha aggiunto maggiore profondità al rapporto tra i due personaggi.

Dove vedere in streaming Ritorno a Las Sabinas

Se siete incuriositi da Ritorno a Las Sabinas, che conta un totale di 70 episodi (neanche troppi, essendo una telenovela), potete trovarla in streaming gratuito su RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche