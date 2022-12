Striscia ha una nuova velina, ma chi è? Anastasia Ronca è risultata positiva al Covid. A sostituirla nel tg satirico di Antonio Ricci, da stasera, lunedì 19 dicembre, c'è Valentina Corradi.

Il Covid è arrivato anche sul bancone di Striscia la Notizia. La velina Anastasia Ronca è risultata positiva al virus e, ovviamente, ora è a casa in quarantena. A sostituirla nel tg satirico di Antonio Ricci, da stasera, lunedì 19 dicembre, c’è Valentina Corradi.

Il volto della new entry, che ora farà coppia con l’altra titolare Cosmary Fasanelli, non è però del tutto sconosciuto al pubblico di Canale 5: infatti, è uno dei volti di Paperissima Sprint, in onda in prime time nel fine settimana.

Valentina Corradi ha un curriculum degno di nota, nonostante sia giovanissima: nata nel 2001, è stata due volte campionessa italiana under 21 di danza sportiva, ed è cresciuta a Rapallo, in Liguria.

Sin da quando era bambina ha dedicato la sua vita al ballo, e tra un passo di danza e un altro, ha vinto anche qualche concorso di bellezza. Nel 2019, inoltre, è stata anche una sfidante ad Amici di Maria De Filippi, anno in cui Corradi ha anche compiuto 18 anni.

Oltre al change Corradi-Ronca, in questa stagione di Striscia, anche Fasanelli è stata sostituita per un breve periodo a causa di un’influenza, e a prendere il suo posto fu Marcia Thereza Araujo. Ma anche tra i conduttori ci sono stati dei cambi: Enzo Iacchetti si è assentato per una indisposizione ed è toccato ad Enzo Beruschi affiancare Greggio dietro il bancone.

